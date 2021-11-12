Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

Министерство обороны КР отчиталось о работе за 9 месяцев

178  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство обороны КР отчиталось о работе за 9 месяцев и рассказало о планах ведомства. Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-майор Бактыбек Асанкалиевич Бекболотов рассказал, что 2021 учебный год вооруженные силы завершают по плану.

Отвечая на вопросы журналистов рассказал, что выполняя указы президента по борьбе с коррупцией, которые проводятся по всей стране, работа проводится и в армии. Все случаи разбираются и ими занимаются соответствующие органы.

На вопрос почему снят с должности представитель Кыргызстана в ОДКБ и кто назначен на эту должность теперь, министр обороны ответил, что для отзыва были серьезные правовые нарушения еще на стадии назначения - совбез был против, помимо это, не были учтены и прежние нарушения.

Зарплаты военнослужащих увеличены на 50 процентов, но пока это не коснулось служащих Вооруженных сил. И в этом в ведомстве видят нарушения прав сотрудников, которые также работают в военном ведомстве.

Министр рассказал, что, объехав части и подразделения, лично изучал в каких условиях проживают защитники страны, как рядовые, так и офицеры, контрактники, служащие, как они обеспечены социальным жильем. Ситуация пока не решена, плюс у служащих этот вопрос менее решен, чем у военнослужащих.

По его словам, требует решения вопрос "уравниловки" выплат военнослужащим, проходящим службу в разных регионах. Сейчас и те, кто в Баткене, и те кто служит в столице - получают одинаковые ставки. По словам министра, данный вопрос прорабатывается, готовятся документы для пересмотра такого порядка выплат.

Был затронут вопрос и об обеспеченности и боеготовности, обученности Вооруженных Сил КР. В том числе журналисты уточняли вопросы обеспеченности войск и готовности к новым угрозам, а также к реагированию по ситуации на границе стран ОДКБ с Афганистаном. Как заявил министр обороны, войска подготовлены, обеспечены соответствующим боезапасом , обучены. Продолжаются плановые мероприятия по приобретению летательных аппаратов проводятся, личный состав обучается новым специальностям. Проводятся все необходимое, чтобы быть готовыми к возможным опасным ситуациям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409234
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  