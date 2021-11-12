Министерство обороны КР отчиталось о работе за 9 месяцев и рассказало о планах ведомства. Министр обороны Кыргызской Республики, генерал-майор Бактыбек Асанкалиевич Бекболотов рассказал, что 2021 учебный год вооруженные силы завершают по плану.

Отвечая на вопросы журналистов рассказал, что выполняя указы президента по борьбе с коррупцией, которые проводятся по всей стране, работа проводится и в армии. Все случаи разбираются и ими занимаются соответствующие органы.

На вопрос почему снят с должности представитель Кыргызстана в ОДКБ и кто назначен на эту должность теперь, министр обороны ответил, что для отзыва были серьезные правовые нарушения еще на стадии назначения - совбез был против, помимо это, не были учтены и прежние нарушения.

Зарплаты военнослужащих увеличены на 50 процентов, но пока это не коснулось служащих Вооруженных сил. И в этом в ведомстве видят нарушения прав сотрудников, которые также работают в военном ведомстве.

Министр рассказал, что, объехав части и подразделения, лично изучал в каких условиях проживают защитники страны, как рядовые, так и офицеры, контрактники, служащие, как они обеспечены социальным жильем. Ситуация пока не решена, плюс у служащих этот вопрос менее решен, чем у военнослужащих.

По его словам, требует решения вопрос "уравниловки" выплат военнослужащим, проходящим службу в разных регионах. Сейчас и те, кто в Баткене, и те кто служит в столице - получают одинаковые ставки. По словам министра, данный вопрос прорабатывается, готовятся документы для пересмотра такого порядка выплат.

Был затронут вопрос и об обеспеченности и боеготовности, обученности Вооруженных Сил КР. В том числе журналисты уточняли вопросы обеспеченности войск и готовности к новым угрозам, а также к реагированию по ситуации на границе стран ОДКБ с Афганистаном. Как заявил министр обороны, войска подготовлены, обеспечены соответствующим боезапасом , обучены. Продолжаются плановые мероприятия по приобретению летательных аппаратов проводятся, личный состав обучается новым специальностям. Проводятся все необходимое, чтобы быть готовыми к возможным опасным ситуациям.