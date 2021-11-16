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"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Смешная хулиганка

Фонд помощи животным и VB.KG предлагают вам взять себе вот такую симпатичную кошечку. Мы ищем хороших, добрых людей, которые станут ей настоящими, верными, любящими хозяевами. Кошечке около года. Животное домашнее – здоровое и стерилизованное. Киска очень чистоплотная, знает, что такое лоток. По характеру кошечка очень ласковая и общительная, но бывает и милой, смешной хулиганкой. Хотите, чтобы эта чудо-девочка жила с вами? Тогда звоните по следующему телефону: 0(555)158-866.

Избирательная Фрося

Знакомьтесь! Это Фрося! "Добрые руки" представляют вашему вниманию собачку, которой нужен дом. Фрося – избирательна, долго привыкает, но потом верно служит. Собачка здорова, привита и уже стерилизована. На новое место жительства ее привезут волонтеры фонда. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Лидер по имени Муся

А это - Муся. Кошечке сейчас всего четыре с половиной месяца. Ласковое и игривое существо, лидера по характеру отдают в ответственные руки. Муся игривая и жизнерадостная. Здоровая. Приученная к лотку. Человек, на чьем попечении кошечка в данный момент находится, надеется найти ей хозяев в Бишкеке. Будущим владельцам обещают помочь со стерилизацией Муси, которую нужно будет сделать через два месяца. Больше информации вам дадут по номерам: 0(555)922-005 (WhatsApp), 0(706)922-005.

Ласковая Дейзи

Черную красавицу на фото зовут Дейзи. Подопечной "Добрых рук" четыре месяца. Кошечка любит и поиграть, и посидеть на руках. Дейзи очень ласковое существо. Животное приучено к лотку. Через два месяца киску нужно будет стерилизовать, но с этой операцией будущим хозяева обещают помочь. Отдают Дейзи только ответственным и заботливым людям, живущим в Бишкеке. Хотите познакомиться с Дейзи поближе? Тогда набирайте: 0(555)922-005 (WhatsApp), 0(706)922-005.

Всегда на позитиве

Звонка от добрых людей ждет и этот молодой, красивый, активный котик-подросток. Этот паренек всегда на позитиве. Сейчас котику семь месяцев. Лет до полутора он будет немножко хулиганить, но и приносить своим хозяевам массу радости. По части еды наш подопечный не привередлив. Кошачий лоток освоил на пять с плюсом. Чистенький, здоровый, обработанный от паразитов, в меру упитанный. С кастрацией котика будущим хозяевам помогут тот, кто в данный момент о нем заботится. Отдадут красавчика людям, которые ищут себе не пушистую игрушку, а полноценного члена семьи, которые не предадут и не бросят. Хотите, чтобы вас дома ждало такое очаровательное мурчащее создание? Тогда этот телефон для вас: 0(555)101-461.

Маленький шустрик

Пристраивается красивый, чистый, упитанный, очень общительный котенок-мальчик. Этого пушистика нашли новорожденным, а выкормила приемная мама-кошка. Вырос котик в доме. К лотку животное приучено. Умный, ласковый котишка очень ждет звонка от будущих "мамы" или "папы". Телефон для потенциальных хозяев: 0(507)556-772.

Жизнерадостная и звонкая

Фонд помощи животным и VB.KG ищут дом для небольшой собачки. Это активное, жизнерадостное существо, любящее детей. И, кстати, хороший "звоночек". Собачка здорова, привита, уже стерилизована (гулять и рожать щенков не будет!). Новому хозяину ее привезут представители фонда. Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/409238
Теги:
благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
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