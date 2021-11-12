Коммунисты намерены подать в суд на партию "Азаттык"

Партия " Азаттык" скопировала программные цели партии коммунистов Кыргызстана, что является нарушением прав интеллектуальной собственности. Об этом редакции VB.KG заявил представитель коммунистов Амантур Манапбаев.

По его словам, партия коммунистов Кыргызстана в связи с этим намерена подать в суд на "Азаттык".

"Наши юристы сейчас готовят документы для подачи в суд на партию " Азаттык" с требованием компенсации. Соответствующую жалобу мы подадим и в Центральную избирательную комиссию КР. Все документы подам я сам", - сказал Манапбаев.