Экспедиция, изучающая творчество Жамбыла Жабаева, прибыла в Бишкек

В Национальной библиотеке Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова прошла встреча членов экспедиции "Жамбыл изимен" из Алматинской области Казахстана с деятелями культуры и науки Кыргызстана.

Экспедиция организована в честь 175-летия мастера казахского устно-поэтического искусства, поэта-акына Казахстана Жамбыла Жабаева.

В составе делегации из Казахстана прибыли – председатель комитета по культуре Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Абдуалиев Акан, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области Алия Жакыпбекова, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып, писатель Жумабай Шаштайулы, жамбыловед Темирхан Тебегенов, писатель Акыш Нурдаулет Бабиханович, директор историко-краеведческого музея имени М. Тынышбаева Рысжан Аязбаева, директор литературно-мемориального музея Ж.Жабаева, внучка поэта Жамбылова Салтанат и др.

С кыргызской стороны приняли участие директор Национальной библиотеки КР Иманкулова Нуржан, ректор Национальной Академии Манас и Чингиза Айтматова ТопчубекТургуналиев, председатель Союза писателей КР НурланКалыбеков, поэт КеримбекКадыракунов, члены Ассоциации казахов Кыргызстана и др. представители культуры республики.

Участники отметили значение произведений великого казахского поэта Жамбыла Жабаева, которого называли "Гомером" казахской степи, его неоценимый вклад в сокровищницу мировой литературы, а также праздновании 175-летия Ж. Жабаева в тюркском мире для сохранения бесценного наследия поэта.

Всю свою долгую и плодотворную жизнь Жамбыл Жабаев посвятил воспеванию лучших человеческих качеств – патриотизма, благородства, верности правому делу и справедливости. Сегодня его творчество обрело особую актуальность для духовного обновления общества.

В рамках встречи делегацией из Казахстана были подарены Национальной библиотеке КР книги, посвященные творчеству Жамбыла Жабаева.