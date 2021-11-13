На улице Турусбекова-Манаса демонтируют пешеходный мост

Управлением капитального строительства мэрии города Бишкек начаты демонтажные работы пешеходного моста по улице Турусбекова-Манаса через Большой Чуйский канал. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На месте старого пешеходного моста планируется построить автомобильный.

По проекту длина моста после реконструкции составит 36,5 метров, а ширина – 11 метров. Также с обеих сторон будет безопасный пешеходный переход шириной по 2,25 метров.

Отметим, что в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" улица Турусбекова-Манаса реконструируется от улицы Ташкентской до улицы Щербакова. Протяженность реконструируемого участка составляет 2,23 км.

Дорожно-строительные работы проводит подрядная организация "China Road and Bridge Corporation" за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.