Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 96.70 - 98.15

В РФ торгуют данными граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации

376  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. "Коммерсант" связался с одним из продавцов и выяснил, что база из 1 тысячи строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

В выставленных на продажу базах также содержатся данные ОМС граждан, рассказал программист, владелец Telegram-канала "Глаз бога" Евгений Антипов. По его словам, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом, добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Евгений Антипов считает, что сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Один из подобных ресурсов был создан жителем Севастополя - на нем продаются справки по 1,5 тысячи рублей и уже реализовано более 9 тысяч поддельных тестов, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые "купили" себе сертификаты, или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои данные на предмет их наличия в утекших базах, прогнозирует руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. При этом максимальное лишение свободы организаторов преступной схемы по получению сертификатов может составлять срок до двух лет, так как их действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409244
Теги:
Россия, коронавирус, COVID-19, COVID, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  