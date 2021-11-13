В РФ торгуют данными граждан, купивших поддельные сертификаты о вакцинации

На теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. "Коммерсант" связался с одним из продавцов и выяснил, что база из 1 тысячи строк стоит 120 долларов и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

В выставленных на продажу базах также содержатся данные ОМС граждан, рассказал программист, владелец Telegram-канала "Глаз бога" Евгений Антипов. По его словам, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тысяч человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом, добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Евгений Антипов считает, что сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Один из подобных ресурсов был создан жителем Севастополя - на нем продаются справки по 1,5 тысячи рублей и уже реализовано более 9 тысяч поддельных тестов, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые "купили" себе сертификаты, или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои данные на предмет их наличия в утекших базах, прогнозирует руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. При этом максимальное лишение свободы организаторов преступной схемы по получению сертификатов может составлять срок до двух лет, так как их действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации.