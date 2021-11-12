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В Кыргызстане вновь изменились названия министерств и агентств

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане изменилась структура кабинета министров. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров еще 6 ноября. Сообщается, что это сделано "в целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти".

Реорганизовали:

  1. Министерство экономики и финансов КР путем разделения его на Министерство экономики и коммерции и Министерство финансов, с передачей функций в сфере туризма с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР;
  2. Министерство здравоохранения и социального развития путем разделения его на Министерство здравоохранения и Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Переименовали:

  1. Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов переименовано в Министерство сельского хозяйства.
  2. Министерство энергетики и промышленности в Министерство энергетики.
  3. Министерство инвестиций в государственное учреждение "Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики (KADI)", с передачей его в ведение кабинета министров КР.
  4. Государственный комитет по экологии и климату в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора;
  5. Государственную службу финансовой разведки при кабинете министров в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, с передачей ее в ведение Министерства финансов;
  6. Центр судебного представительства при кабинете министров в Центр судебного представительства при Министерстве юстиции, с передачей его в ведение Министерства юстиции;
  7. Государственное агентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции ;
  8. Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции;
  9. Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики и финансов в Центр аккредитации при Министерстве экономики и коммерции;
  10. Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов в Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции;
  11. Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов в Департамент туризма, с передачей его в ведение Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  12. Государственную налоговую службу при Министерстве экономики и финансов в Налоговую службу при Министерстве финансов;
  13. Государственную таможенную службу при Министерстве экономики и финансов в Таможенную службу при Министерстве финансов.

Всего переименование и реорганизация коснулась 64 государственных агентств и предприятий. С полным списком можно ознакомиться на сайте кабинета министров.


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URL: https://www.vb.kg/409248
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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