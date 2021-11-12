В Кыргызстане вновь изменились названия министерств и агентств

В Кыргызстане изменилась структура кабинета министров. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров еще 6 ноября. Сообщается, что это сделано "в целях оптимизации деятельности государственных органов исполнительной власти".

Реорганизовали:

Министерство экономики и финансов КР путем разделения его на Министерство экономики и коммерции и Министерство финансов, с передачей функций в сфере туризма с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР; Министерство здравоохранения и социального развития путем разделения его на Министерство здравоохранения и Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Переименовали:

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов переименовано в Министерство сельского хозяйства. Министерство энергетики и промышленности в Министерство энергетики. Министерство инвестиций в государственное учреждение "Агентство по инвестициям и развитию Кыргызской Республики (KADI)", с передачей его в ведение кабинета министров КР. Государственный комитет по экологии и климату в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора; Государственную службу финансовой разведки при кабинете министров в Государственную службу финансовой разведки при Министерстве финансов, с передачей ее в ведение Министерства финансов; Центр судебного представительства при кабинете министров в Центр судебного представительства при Министерстве юстиции, с передачей его в ведение Министерства юстиции; Государственное агентство антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции ; Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов в Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции; Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики и финансов в Центр аккредитации при Министерстве экономики и коммерции; Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов в Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции; Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов в Департамент туризма, с передачей его в ведение Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики; Государственную налоговую службу при Министерстве экономики и финансов в Налоговую службу при Министерстве финансов; Государственную таможенную службу при Министерстве экономики и финансов в Таможенную службу при Министерстве финансов.

Всего переименование и реорганизация коснулась 64 государственных агентств и предприятий. С полным списком можно ознакомиться на сайте кабинета министров.