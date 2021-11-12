Айбек МАТКЕРИМОВ: Мы планируем построить в Джалал-Абаде перинатальный центр

У народа Кыргызстана не осталось права на ошибку. Об этом лидер политической партии "Ата-Журт Кыргызстан" заявил во время встречи с избирателями в г. Джалал-Абаде.

"За годы независимости в нашей стране прошла целая череда выборов. Несколько раз избирались представители в Парламент. Итог, как не жаль, всем известен. Больше у нас нет права ошибаться. Я верю, что все понимают необходимость сделать на этот раз правильный выбор!" - сказал лидер партии.

Далее он ознакомил слушателей с программой партии "Ата-Журт Кыргызстан".

"Наша партия также принимала участие в последних выборах в местные кенеши и получила мандат в 17 городских кенешах. Это говорит о доверии народа к нам. Мы готовы и дальше служить стране. Прошу вас поддержать нас и на выборах в Жогорку Кенеш. Наш лозунг: Кыргызстан на пути устойчивого роста. Основные запланированные направления – политическая, экономическая и социальная стабильность", - рассказал Айбек Маткеримов.

Он также отметил острые проблемы общества.

"В стране много социальных проблем, которые требуют незамедлительного решения. Низкая заработная плата учителей, нехватка школ – это только часть проблем сферы образования. Мы намерены добиться увеличения зарплат учителей и медиков, потому что без образования не будет роста ни в одной сфере. Мы твердим, что будущее за молодежью. Если так, то следует создавать необходимые условия сразу с детского сада. Требуется и забота об их здоровье. Посмотрите в каком состоянии наши родительные дома! Например, мы планируем построить в г. Джалал-Абаде перинатальный центр. Потому что заботиться о детях нужно с самого рождения", - поделился мыслями Айбек Маткеримов.