Страны СНГ готовятся подписать соглашение о свободной торговле услугами

Актуальные вопросы экономического взаимодействия в СНГ рассмотрено на очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества. Оно прошло 12 ноября в режиме видеоконференцсвязи.

В заседании, по информации Исполкома СНГ, участвовали премьер-министры Азербайджана Али Асадов, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин, Молдовы Наталья Гаврилица, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники заседания рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня, и приняли 16 документов, сообщили в Исполкоме Содружества.

Лейтмотивом встречи стала необходимость дальнейшего конструктивного сотрудничества в рамках СНГ. При этом особое внимание в год его 30-летия было уделено перспективам развития торгового-экономических связей государств – участников.

Сергей Лебедев проинформировал Совет о ходе подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами. На сегодняшний день текст документа доработан на экспертном уровне и проходит согласование в странах.

На заседании обсуждалась тема рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Данная работа проводится в рамках отдельной Межгосударственной программы. Ее основные цели – снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями на территориях государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих и перерабатывающих производств, отработка средств и технологий рекультивационных работ, обеспечение безопасных условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах.

Реализация программы осуществляется в два этапа. Первый этап, который проходил в 2013–2016 годах, выполнен. Вторым этапом, рассчитанным на 2017–2023 годы, предусмотрены реабилитация территорий бывших урановых производств в Кыргызстане и Таджикистане, подготовка кадров по управлению проектами и программами реабилитации бывших урановых производств, совершенствование системы экологического и социально-гигиенического мониторинга в районах производства работ.

Принято решение о Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. Реализация положений документа позволит обеспечить согласованное развитие железнодорожной инфраструктуры, внедрение скоростного и высокоскоростного сообщения, переход к новым информационным технологиям, цифровизацию технологических процессов, повышение уровня безопасности в международных перевозках пассажиров и грузов.

Подписано соглашение о сотрудничестве по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Оно призвано объединить усилия стран по защите прав авторов и правообладателей в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, установить единые подходы к решению проблем, возникающих в данной сфере, в том числе за счет гармонизации соответствующего национального законодательства, позволит создать условия для совершенствования системы охраны авторского права и смежных прав.

Участники встречи также утвердили Комплексный план мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года и План мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.

Выступая на заседании, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил: "Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, внешнеторговый оборот – более чем на четверть. Объём валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%. Растут грузоперевозки, производство промышленной продукции".

"Таких результатов, - продолжил Мишустин, - удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров. Ещё больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами. На их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества. В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нём государств будет максимально широким".

Отнеся к числу приоритетных задач борьбу с коронавирусом, глава российского правительства отметил, что ситуация с ним отразилась и на миграционных потоках на территории СНГ. "Президенты наших стран в октябре договорились о развитии сотрудничества в сфере миграции. Принято заявление, где содержатся общие подходы с учётом вызовов, которые поставила пандемия. Речь идёт о необходимости актуализировать правовую базу, совершенствовать цифровые платформы для оптимизации процессов трудоустройства, включая электронный сервис "Работа без границ", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Остановившись на климатической повестке, он призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ. И -синхронизировать действия в Содружестве и ЕАЭС.

Планируется, что следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2022 года в Казахстане.