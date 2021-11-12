Десятилетие работы в Кыргызстане отметила международная фармкомпания STADA

Представительство STADA в Кыргызстане встречает свой десятилетний юбилей. За это время компании удалось войти в пятерку ведущих фармацевтических компаний страны. Сегодня на рынке Кыргызстана представлено 43 бренда компании STADA - это 93 препарата. А сам рынок Кыргызстана остается для компании одним из приоритетных в регионе СНГ, что обусловлено постоянно растущей потребностью населения в качественных и доступных лекарственных препаратах.

Международная фармацевтическая компания STADA ведет свою деятельность в нескольких направлениях. Это дженерики - аналоги оригинальных препаратов, направление, которым компания успешно занимается уже много десятилетий, и сегмент Consumer Healthcare (безрецептурные препараты, БАДы), в котором STADA занимает ведущие позиции на рынках Кыргызстана, России и Европы. Помимо этого, компания активно развивается в области специализированной фармацевтики, т. е. разработки и производства биоаналогов.

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ

"С населением более 6,5 миллионов человек и растущей потребностью в качественных лекарственных препаратах, Кыргызстан предоставляет STADA отличную возможность для реализации нашей миссии - заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера.

Уже сегодня STADA уверенно входит в число ведущих поставщиков лекарственных средств в Кыргызстане, и мы продолжим работать над обеспечением доступности лекарственных средств для всего населения страны".

Продукты STADA появились на рынке Кыргызской Республики в 2004 году. Это подготовило плодотворную почву для создания в 2011 году полноценного представительства компании, перед которыми стояла амбициозная цель войти в ТОП-10 в рейтинге фармацевтических компаний Кыргызстана.

Благодаря усилиям команды STADA компании удалось сделать мощный рывок вперед и войти в пятерку лидеров фармацевтического рынка страны.

Арминас Мацевичус, директор по странам СНГ STADA

"Глобальный рост бизнеса STADA в Кыргызстане произошел после расширения продуктового портфеля компании в результате сделки с Такеда в 2020 году и с Walmark в 2021 году. Это помогло STADA существенно нарастить свое присутствие на рынке Кыргызстана.

Мы стремимся быть значимым игроком на рынке Кыргызстана, и в настоящее время занимаемся формированием команды на основе наших ценностей. Сейчас в нашем представительстве работает более 20 человек, и уверен, что это лишь начало.

Мы планируем расширять нашу деятельность, оперативно реагировать на возникающие вызовы и регистрировать новые препараты, чтобы население страны имело доступ к более широкому ассортименту препаратов".

Сегодня из 93 препаратов, представленных в Кыргызстане, 84% – это безрецептурные препараты, по 8% – рецептурные препараты и БАД.

Основными брендами портфеля являются Кардиомагнил, Витапрост, назальный спрей "Снуп" и Кальций Д3.

В целом динамика роста продаж STADA в Республике за 10 лет составила практически 200%, что произошло преимущественно за счет расширения линейки представленных безрецептурных препаратов.

На сегодняшний день основной спрос приходится на лекарственные средства – их доля 93%, БАД составляют 6% и гомеопатия – 1%.

По итогам первых 7 месяцев 2021 года компания является лидером в сегменте безрецептурных препаратов.