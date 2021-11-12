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В Бишкеке пройдет общенациональный диалог лидеров местных сообществ КР

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке 15 ноября 2021 года пройдет общенациональный диалог с участием лидеров местных сообществ со всех регионов Кыргызстана. В мероприятии также примут участие представители аппарата президента КР, Жогорку Кенеша, кабинета министров, Национального института стратегических исследований, Института омбудсмена и НЦПП КР, Федерации профсоюзов и партнерских организаций.

По замыслу оргниазаторов, общенациональный диалог на тему: "Лидеры сообществ с местного до глобального: партнёрство власти, инклюзивного бизнеса и гражданского общества КР по продвижению реформ в изменяющемся мире" пройдет в целях создания уникальной диалоговой платформы между госорганами и гражданским обществом.

"В ходе запланированного мероприятия более 100 местных лидеров местных сообществ получат возможность поделиться собственным опытом и видением по решению актуальных вопросов современности в сфере общественной безопасности, гендерных аспектах продвижения равного доступа к политике и ресурсам, участии женщин в политических процессах, важности продовольственной безопасности, доступе к медицине, к социальным услугам и гражданскому участию в принятии решений с сообществ до глобального уровней.

По итогам мероприятия ожидается принятие резолюции и совместного плана действий для продвижения реформ на 2022 год. Иницатива о важности общенационального диалога была предложена президенту КР правозащитным движением "Бир Дуйно-КР" 12 июля 2021 года", - говорится в сообщении .


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URL: https://www.vb.kg/409254
Теги:
Кыргызстан, активисты
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