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В КР проверяют качество лабораторных исследований на 14 заболеваний

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- Нина Ничипорова
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Сотрудники Республиканского научно-практического центра контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней при научно-производственном объединении "Профилактическая медицина" проводят оценку качества лабораторных исследований на 14 социально-значимых инфекций, в том числе на вирусный гепатит, ВИЧ, урогенитальные инфекции, бруцеллез и другие, а также на COVID-19.

Как сказала VB.KG руководитель центра, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Кучук Татьяна: "Сотрудники центра, ежегодно выезжают в регионы и на местах проводят внешнюю оценку качества лабораторий по 14 видам инфекционных заболеваний. В этом году мы разработали и запустили программу оценки качества по COVID-19. Тестирование лабораторий, в том числе и частных, проводятся бесплатно по зашифрованным контрольным образцам".

По словам Татьяны Энверовны, в Иссык-Кульской и Чуйской областях эксперты центра провели оценку качества лабораторий на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис, бруцеллез и другие инфекционные болезни. Оценили качество исследований в родильных домах и на сайтах неправительственных организаций, где проводится экспресс- тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Для поднятия качества лабораторных исследований и развития системы менеджмента качества в центре в течение 15 лет разрабатываются и внедряются программы, постоянно проходят обучение сотрудники лабораторий по всей стране.

"Чтобы осуществлять и оценивать программы, мы сами должны быть компетентными в вопросах качества. Я горжусь тем, что наш центр первый и пока единственный на постсоветском пространстве, который в 2019 году был аккредитован американской ассоциацией по аккредитации лабораторий (A2LA) по международному стандарту ISO/IEC 17043. Тем самым он получил право на проведение программ проверки квалификации медицинских лабораторий не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы ежегодно должны проходить инспекцию и подтверждать, что соответствуем этому рангу. В предыдущих годах качество наших услуг было оценено международными экспертами очень высоко. В настоящее время мы подали документы на очередную экспертизу, идет оценка", - сказала VB.KG руководитель лаборатории.

Как отметила далее Татьяна Кучук, Республиканский научно-практический центр контроля качества лабораторной диагностики инфекционных болезней намерен в 2022 году запустить новую обучающую программу, с учетом эпидемиологической ситуации в мире и стране.


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URL: https://www.vb.kg/409257
Теги:
аккредитация, экспертиза, Инфекция, коронавирус
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