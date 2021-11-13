Разместить штаб-квартиру Тюркского фонда в Бишкеке предложил Садыр Жапаров

"Размещение Тюркского инвестиционного фонда в Кыргызстане полностью соответствует миссии Тюркского совета", - отметил президент Садыр Жапаров в своем выступлении на 8-м Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства выразил надежду, что Организация тюркоязычных государств станет хорошей площадкой на международной арене для обсуждения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных, социально-гуманитарных вопросов, а также откроет большие возможности для улучшения сотрудничества и многосторонних отношений.

"Мы уверены, что преодолеть нынешний экономический кризис можно, только поддерживая друг друга. Тюркский инвестиционный фонд, созданный по инициативе Тюркского совета и поддерживаемый нами сегодня, стал реальным инструментом наших экономических отношений и играет важную роль в качестве механизма реализации двусторонних и многосторонних проектов. Учитывая отсутствие офисов институтов Тюркского совета в нашей стране, мы считаем целесообразным разместить это финансовое учреждение – Тюркский инвестиционный фонд в Бишкеке", - сказал он.

Как заявил глава государства, расположение фонда в столице Кыргызстана имеет не только финансовое, но и политическое значение.

"Кыргызстан – один из основателей Тюркского совета. В основных документах нашего Совета большое значение придается соблюдению и уважению равенства", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Отметим, в Стамбуле в рамках восьмого Саммита глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) президенты подписали решение о принятии "Видения тюркского мира -2040".

Видение тюркского мира - 2040 – это стратегический документ, представляющий собой так называемую дорожную карту по углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами на ближайшие два десятилетия в приоритетных сферах, в частности в сфере безопасности, транспорта и таможни, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, туризма, здравоохранения, окружающей среды, сельского хозяйства, культуры, образования и науки, молодежи и спорта, работы с диаспорами и т.д.