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ГКНБ обнаружил незаконную майнинг-ферму в Иссык-Атинском районе

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- Алина Мамаева
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Как сообщила пресс-служба ГКНБ, на территории села Дружба Иссык-Атинского района выявлена незаконная майнинг-ферма.

В ходе оперативно – следственных мероприятий на основании материалов досудебного производства установлено, что иностранные граждане под видом теплицы организовали "майнинг-ферму" с установкой 2500 единиц соответствующего серверного оборудования.

В настоящее время ГКНБ проводится работа по установлению всех лиц, причастных к организации указанной майнинг-фермы, ее законность и подсчет возможного ущерба энергетическому сектору и законности ввоза в страну серверного оборудования.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/409261
Теги:
ГКНБ, энергетика, Кыргызстан
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