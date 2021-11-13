ГКНБ обнаружил незаконную майнинг-ферму в Иссык-Атинском районе

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, на территории села Дружба Иссык-Атинского района выявлена незаконная майнинг-ферма.

В ходе оперативно – следственных мероприятий на основании материалов досудебного производства установлено, что иностранные граждане под видом теплицы организовали "майнинг-ферму" с установкой 2500 единиц соответствующего серверного оборудования.

В настоящее время ГКНБ проводится работа по установлению всех лиц, причастных к организации указанной майнинг-фермы, ее законность и подсчет возможного ущерба энергетическому сектору и законности ввоза в страну серверного оборудования.

Ведется следствие.