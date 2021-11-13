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Кыргызстан реализует с Ассамблеей народов РФ новые совместные проекты

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- Евгений Денисенко
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Ассамблея Народов России (АНР) будет развивать сотрудничество с Кыргызстаном. Об этом шла речь во время встречи руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, председателя Совета АНР Светланы Смирновой с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат.

Как рассказали в посольстве КР, Гульнара-Клара Самат проинформировала собеседницу об общественно-политической обстановке в Кыргызстане в преддверии выборов в Жогорку Кенеш, а также о мерах, предпринимаемых во исполнение Указа президента КР по обеспечению честного, справедливого и прозрачного выборного процесса в парламент страны.

Была озвучена инициатива посольства о совместном проведении в декабре "Вечера памяти Айтматова", приуроченного ко дню рождения классика мировой литературы.

Обсуждалась и идея организации в следующем году в Москве очередного заседания Международного форума интеллектуалов "Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова", созданного по инициативе знаменитого писателя.

Кроме того, рассматривался вопрос проведения весной 2022 года масштабного собрания (фестиваля) фольклористов Кыргызстана и России, с таким предложением также выступило посольство КР в РФ.

Светлана Смирнова приветствовала инициативы кыргызских дипломатов. И выразила готовность к совместной проработке и реализации проектов, направленных на популяризацию культуры обеих стран, укрепление дружбы и взаимопонимания между их многонациональными народами.

Международные мероприятия, посвященные памяти Чингиза Айтматова (тематические вечера, конференции, круглые столы), в последние годы уже неоднократно проводились в Москве. В атриуме библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино установлен бронзовый бюст писателя, а в одном из столичных скверов – памятник ему. В реализации всех этих проектов активное участие принимало посольство Кыргызстана, оно также содействовало изданию несколько лет назад в Москве четырехтомника избранных произведений Айтматова.

Международный неправительственный форум, который состоялся в октябре 1986 года в Кыргызстане, на Иссык-Куле по инициативе Чингиза Айтматова, собрал выдающихся интеллектуалов Востока и Запада в начальные годы эпохи перестройки в СССР. Среди них были писатели, актеры, художники, ученые и общественные деятели того времени.

Ассамблея народов России уже в течение многих лет взаимодействует с Ассамблеей народа Кыргызстана, на основе подписанного ими соглашения о сотрудничестве. Обе эти организации в числе ряда других стояли у истоков создания в 2017 году Ассамблеи народов Евразии.


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URL: https://www.vb.kg/409263
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