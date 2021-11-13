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Неделя моды в Кыргызстане (много фото)

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- Владимир Пирогов
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Стартовал новый, осенний сезон, который открыл новые тренды, новые имена. "Fashion Week Kyrgyzstan" продолжает удивлять мир новым поколением Fashion. Кто они, поколение NEXT FASHION в Кыргызстане? Кто идет на смену признанным лидерам моды? Мы это увидели и узнали их среди участников конкурсных программ Осенней Недели моды.

На суд зрителей были представлены следующие коллекции: "Никях" - автор Арзубек VONAMA; Фирсова Айжан показала "CAT A DASH".

Кроме того, мы познакомились с творчеством Айзады Акматалиевой, которая создала коллекцию "Selena" - "Birds of paradise – Tanager", а также с другими молодыми кыргызскими дизайнерами одежды.


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URL: https://www.vb.kg/409264
Теги:
мода, Бишкек, Кыргызстан
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