Неделя моды в Кыргызстане (много фото)

Стартовал новый, осенний сезон, который открыл новые тренды, новые имена. "Fashion Week Kyrgyzstan" продолжает удивлять мир новым поколением Fashion. Кто они, поколение NEXT FASHION в Кыргызстане? Кто идет на смену признанным лидерам моды? Мы это увидели и узнали их среди участников конкурсных программ Осенней Недели моды.

На суд зрителей были представлены следующие коллекции: "Никях" - автор Арзубек VONAMA; Фирсова Айжан показала "CAT A DASH".

Кроме того, мы познакомились с творчеством Айзады Акматалиевой, которая создала коллекцию "Selena" - "Birds of paradise – Tanager", а также с другими молодыми кыргызскими дизайнерами одежды.