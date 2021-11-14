Каким должен быть правильный завтрак? Советы диетолога

Главными составляющими правильного и полезного завтрака являются крупы, яйца и кисломолочные продукты, пишет URA.RU со ссылкой на директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

"Традиционное блюдо для завтрака - это овсяная каша или что-то из яиц, когда хороший белок, фосфолипиды, или что-то из кисломолочных напитков. Если вообще некогда готовить, то самый простой способ - это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовых ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность", - объяснил Михаил Гинзбург.

Доктор наук добавил, что неправильно подобранный утренний рацион в итоге негативно сказывается на обменных процессах организма.

"Современный завтрак - это часто либо слишком жирно или слишком сладко, или и то, и другое вместе. В результате сахара очень быстро пробегают по крови, по головному мозгу, оставляют такой токсический след, уходят, и мы снова хотим есть, причем очень сильно. То есть сладкий завтрак не насыщает надолго и дает удар сахаром, тяжело действующий на все наши обменные процессы. Не слишком сытным оказывается и завтрак из большого количества сливочного масла, сыра. Вместо энергии, которая нам нужна, чтобы работать, мы получаем нагрузку жиром", - рассказал Гинзбург.