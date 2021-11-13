В Татарстане завершилось миротворческое учение ОДКБ

Заключительный этап совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" состоялся 12 ноября в Татарстане, на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Участие в маневрах приняли воинские контингенты всех стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

По информации Объединенного пресс-центра учения "Нерушимое братство – 2021", оно было организовано в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021". Главными задачами являлись совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации действий при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав Коллективных миротворческих сил (КМС ОДКБ), в ходе проведения операции по поддержанию мира.

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра Лапина были также задействованы подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего - 1800 человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ, и около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

На финальном этапе учения была проведена миротворческая операция по поддержанию мира в зоне ответственности. В общей сложности разыгрывалось четыре тактических эпизода, в ходе которых подразделениями отработаны задачи постконфликтного урегулирования.

В частности, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для мирных граждан был развернут лагерь беженцев. Коллективные миротворческие силы ОДКБ осуществили помощь местным жителям в поиске родных, оказали медицинскую и психологическую помощь, обеспечили временное размещение людей, вынужденных покинуть свои дома. И, кроме того, обеспечили сопровождение колонн с гуманитарным грузом.

В одном из эпизодов взводу КМС пришлось вступить в бой с "боевиками". Также для блокирования последних в населенном пункте выдвинулись подразделения миротворческих сил: России, Армении и Таджикистана – справа, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана – слева. Командиром миротворческого батальона также было принято решение о нанесении огневого поражения армейской авиацией.

На церемонии закрытия учения Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что в ходе выполнения учебно-боевых задач были детально отработаны вопросы формирования и слаживания Объединенного командования КМС ОДКБ, а также практические действия национальных миротворческих контингентов.

"Все участники этого мероприятия продемонстрировали умение профессионально действовать в едином братском строю в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки. Сегодня миротворчество является одним из приоритетных направлений развития Организации. Поэтому мы уточняем состав миротворческих контингентов, совершенствуем систему их подготовки. Прилагаются усилия по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН", - сказал Станислав Зась.

На заключительном этапе учения участвовали gредседатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в качестве наблюдателей - представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, высокопоставленные офицеры оборонного ведомства Республики Сербия, представители Международного Комитета Красного Креста и ОБСЕ.