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Обнаружен схрон оружия: пистолет и взрывчатка

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- Алина Мамаева
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В рамках оперативно-розыскных мероприятий по изъятию незаконно хранящегося у членов ОПГ оружия органами ГКНБ на территории Московского района Чуйской области был обнаружен тайник с боевым пистолетом QSZ-92, несколькими десятками патронов калибра 9×19, 9×18, 5,45×39 и 7,62×39 мм, а также тротиловой шашкой, двумя детонаторами и запалом от ручной гранаты.

По предварительным данным, изъятые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства готовились криминальными элементами к использованию для совершения особо тяжких преступлений.

В настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятых предметов и лиц, организовавших данный схрон.

ГКНБ предупреждает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие в правоохранительные органы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/409267
Теги:
Кыргызстан
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