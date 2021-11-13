На Урале отольют обновленный памятник Панфилову в Бишкеке

Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов посетил литейную мастерскую "Дубровин" и встретился с ее руководителем Иваном Дубровиным. В ходе встречи, по информации генконсульства, шла речь о реализации проекта обновления памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Панфилову в одноименном парке Бишкека.

О предстоящей реконструкции этого мемориального объекта ранее сообщала столичная мэрия. В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью РФ точная копия фигуры Панфилова будет отлита из бронзы и затем заменит на существующем постаменте нынешнюю скульптуру, подлежащую демонтажу. Последняя была установлена в 1942 году, она выполнена из бетона с медной крошкой, затонирована под бронзу, постамент и стилобат - из розового гранита.

Иван Дубровин рассказал о деятельности мастерской, провел экскурсию и ознакомил Руслана Бийбосунова с ходом работ по изготовлению обновленного памятника Панфилову. Генконсул КР высказал слова благодарности Дубровину и правительству Свердловской области за реализацию данного проекта.

Как рассказывают в самой литейной мастерской "Дубровин", ее работы можно увидеть в различных регионах России и за пределами страны. Российским ваятелям хорошо известно село Новоалексеевское, неподалеку от выезда из Екатеринбурга, где Иван Дубровин создал арт-деревню, называв Долиной Скульпторов. Это - две просторные мастерские, позволяющие делать модели скульптур до 8 метров в высоту, помещения для проживания мастеров, две кухни, офис, рабочие помещения... Здесь могут одновременно творить несколько мастеров. Литье бронзы происходит на заводе в Екатеринбурге, а все остальные этапы - в Долине скульпторов.

Стоит отметить, что уральские мастера выполняли уже не один проект, связанный с Кыргызстаном. Так, в данной мастерской изготовили горельеф Чингиза Айтматова в Бишкеке, установленный у входа в Государственный национальный русский театр драмы, носящий имя Айтматова. А на заводе "Уралмаш" был отлит в дар Кыргызстану от Свердловской области памятник А.С.Пушкину, воздвигнутый возле Кыргызско-Российского Славянского университета в столице республики.

316-я стрелковая дивизия, которой в дальнейшем был присвоен статус гвардейской и дано имя генерал-майора Панфилова, начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана - Фрунзе и Алма-Ате. Ее первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, погибший осенью 1941 года в ходе одного из боев. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Герой Советского Союза.