Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 96.70 - 98.15

На Урале отольют обновленный памятник Панфилову в Бишкеке

184  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов посетил литейную мастерскую "Дубровин" и встретился с ее руководителем Иваном Дубровиным. В ходе встречи, по информации генконсульства, шла речь о реализации проекта обновления памятника Герою Советского Союза, генерал-майору И.В. Панфилову в одноименном парке Бишкека.

О предстоящей реконструкции этого мемориального объекта ранее сообщала столичная мэрия. В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью РФ точная копия фигуры Панфилова будет отлита из бронзы и затем заменит на существующем постаменте нынешнюю скульптуру, подлежащую демонтажу. Последняя была установлена в 1942 году, она выполнена из бетона с медной крошкой, затонирована под бронзу, постамент и стилобат - из розового гранита.

Иван Дубровин рассказал о деятельности мастерской, провел экскурсию и ознакомил Руслана Бийбосунова с ходом работ по изготовлению обновленного памятника Панфилову. Генконсул КР высказал слова благодарности Дубровину и правительству Свердловской области за реализацию данного проекта.

Как рассказывают в самой литейной мастерской "Дубровин", ее работы можно увидеть в различных регионах России и за пределами страны. Российским ваятелям хорошо известно село Новоалексеевское, неподалеку от выезда из Екатеринбурга, где Иван Дубровин создал арт-деревню, называв Долиной Скульпторов. Это - две просторные мастерские, позволяющие делать модели скульптур до 8 метров в высоту, помещения для проживания мастеров, две кухни, офис, рабочие помещения... Здесь могут одновременно творить несколько мастеров. Литье бронзы происходит на заводе в Екатеринбурге, а все остальные этапы - в Долине скульпторов.

Стоит отметить, что уральские мастера выполняли уже не один проект, связанный с Кыргызстаном. Так, в данной мастерской изготовили горельеф Чингиза Айтматова в Бишкеке, установленный у входа в Государственный национальный русский театр драмы, носящий имя Айтматова. А на заводе "Уралмаш" был отлит в дар Кыргызстану от Свердловской области памятник А.С.Пушкину, воздвигнутый возле Кыргызско-Российского Славянского университета в столице республики.

316-я стрелковая дивизия, которой в дальнейшем был присвоен статус гвардейской и дано имя генерал-майора Панфилова, начала формироваться на 21-й день Великой Отечественной войны в столицах Киргизии и Казахстана - Фрунзе и Алма-Ате. Ее первым командиром стал герой Гражданской войны, военный комиссар Киргизской ССР, генерал-майор Иван Панфилов, погибший осенью 1941 года в ходе одного из боев. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 34 воина-панфиловца, в том числе и сам генерал Панфилов, были удостоены звания Герой Советского Союза.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409268
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  