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Apple выплатит сотрудникам почти 30 млн долларов из-за проверок сумок

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- Алина Мамаева
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Американская компания Apple выплатит сотрудникам миллионы долларов из-за проверок сумок, она согласилась урегулировать коллективный иск на сумму в 29,9 миллиона долларов, поданный против нее в 2013 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 14 тысяч 683 работников 52 калифорнийских магазинов фирмы обратились в суд с утверждением, что компания нарушила закон штата, не оплатив время, которое люди затратили на проверку сумок в целях обеспечения безопасности.

Apple полагает, что эти проверки были необходимы, чтобы удостовериться, что сотрудники не прячут в них украденные электронные устройства. В 2015 году судья отклонил исковое заявление, но в 2020 году апелляционный суд постановил, что затраченное время следует оплатить.

Адвокаты истцов обратились к федеральному судье в США, чтобы одобрить мировое соглашение. По нему каждый из обратившихся получил по 1286 долларов. Компания информацию не прокомментировала.


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URL: https://www.vb.kg/409269
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