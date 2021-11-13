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Молодые гвардейцы ВЧ "Пантера" приведены к присяге

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 13 ноября 2021 года, молодое пополнение войсковой части 10128 "Пантера" Национальной гвардии призыва осень-2021 были приведены к Военной присяге. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Перед приведением к Военной присяге, гвардейцы в течение месяца прошли курс молодого бойца, где обучались основам военного дела.

На торжественном мероприятии приняли участие и поздравили первый заместитель Командующего Национальной гвардии ВС КР гвардии полковник Бакыт Орозалиев, ветеран ВС КР генерал-майор Асанбек Алымкожоев, председатель Республиканского комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова, председатель Союза Десантников КР гвардии полковник Табылды Окошев, ветеран ВС КР гвардии полковник Токтогул Абдырахманов, родители и близкие молодых солдат, которые пожелали им успехов в благородном деле – служению Отечеству.

Гостям были представлены показательные выступления по строевой подготовке с оружием и рукопашного боя в исполнении молодого пополнения.

Приведение к Военной присяге завершилось праздничным концертом, подготовленный военным оркестром Национальной гвардии ВС КР.


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URL: https://www.vb.kg/409270
Теги:
Нацгвардия, присяга, Кыргызстан
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