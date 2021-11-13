Аппарат омбудсмена КР просит вернуть на родину кыргызстанцев из РТ

Аппарат акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызстана обратился с официальным письмом на имя уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан Умеду Бобозода с просьбой принять меры по недопущению нарушений прав человека в отношении граждан КР – Саидахмеда Артикова и Ноомана Самадова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

Напомним, речь идет о кыргызстанцах – жителях села Жаштык Лейлекского района, которые в сентябре были задержаны сотрудниками КГБ Республики Таджикистана.

"По словам Наргизы Артиковой (супруги Саидахмеда Артикова), ее муж и ее зять (Нооман Самадов) до сих пор не вернулись домой и от них нет никаких известий, но имеется информация, что они находятся в СИЗО городе Худжанте, где подвергаются пыткам. В связи с вышеизложенным, просим Вас принять меры по недопущению нарушений прав указанных граждан Кыргызской Республики. А также просим сообщить о результатах расследования", – отмечается в обращении института омбудсмена КР.

Другое официальное письмо также с просьбой об оказании всесторонней правовой помощи указанным гражданам Кыргызстана было направлено в МИД КР.