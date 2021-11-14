В ЕАЭС расширят перечень маркируемых товаров

Российская сторона предложила государствам ЕАЭС принять участие в реализуемых ею пилотных проектах по маркировке очередных видов товаров. Информация об этом поступила в Евразийскую экономическую комиссию

Речь идет о маркировке средствами идентификации пива, изготавливаемых на его основе напитков, отдельных видов слабоалкогольных напитков (эксперимент осуществляется с 1 апреля текущего года по 31 августа 2022-го), биологически активных добавок к пище (с 1 мая 2021-го года по 31 августа 2022-го), парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств (с 1 августа 2021-го по 31 августа 2022 года).

Предложение было разослано сторонам. И уже получено сообщение о согласии участвовать в эксперименте от Беларуси, рассказали в Евразийской экономической комиссии.

Также на ее площадке в настоящее время рассматривается уведомление России о намерении с 1 марта 2022 года ввести на своей территории обязательную маркировку средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам. И - уведомление Казахстана о введении маркировки в отношении отдельных лекарственных препаратов.

Нынешней весной Совет ЕЭК утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Эта модель, как предусматривается, позволит избежать возникновения барьеров на внутреннем рынке Союза.

В торговом блоке ЕЭК отметили, что основной целью введения маркировки является обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, а также "обеление" рынка: контроль легальности оборота товаров и сокращение уровня контрафакта. Благодаря этому вырастут возможности легальных производителей и продавцов реализовать свои товары на союзном рынке, последует увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем внедрение системы маркировки в странах ЕАЭС происходит на сегодняшний день разноскоростными темпами. Это связано, с одной стороны, с отличиями в уровне технологической готовности государств-членов, с другой, – с необходимостью контроля в отношении различных видов продукции.

"Чтобы исключить вероятность возникновения барьеров в трансграничной торговле на рынке Союза, было принято решение о необходимости разработки базовой технологической и организационной модели системы маркировки, позволяющей обеспечить бесшовное взаимодействие национальных компонентов независимо от товара, в отношении которого принимается решение", – рассказал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Напомним, что в 24 феврале текущего года между министерством промышленности и торговли РФ и министерством финансов и экономики КР было подписано межправительственное соглашение об оказании Россией безвозмездной технической помощи Кыргызстану в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. На финансирование проекта российская сторона выделит 623 миллиона рублей, работы планируется завершить в течение 18 месяцев.