Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В ЕАЭС расширят перечень маркируемых товаров

133  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российская сторона предложила государствам ЕАЭС принять участие в реализуемых ею пилотных проектах по маркировке очередных видов товаров. Информация об этом поступила в Евразийскую экономическую комиссию

Речь идет о маркировке средствами идентификации пива, изготавливаемых на его основе напитков, отдельных видов слабоалкогольных напитков (эксперимент осуществляется с 1 апреля текущего года по 31 августа 2022-го), биологически активных добавок к пище (с 1 мая 2021-го года по 31 августа 2022-го), парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств (с 1 августа 2021-го по 31 августа 2022 года).

Предложение было разослано сторонам. И уже получено сообщение о согласии участвовать в эксперименте от Беларуси, рассказали в Евразийской экономической комиссии.

Также на ее площадке в настоящее время рассматривается уведомление России о намерении с 1 марта 2022 года ввести на своей территории обязательную маркировку средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам. И - уведомление Казахстана о введении маркировки в отношении отдельных лекарственных препаратов.

Нынешней весной Совет ЕЭК утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Эта модель, как предусматривается, позволит избежать возникновения барьеров на внутреннем рынке Союза.

В торговом блоке ЕЭК отметили, что основной целью введения маркировки является обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, а также "обеление" рынка: контроль легальности оборота товаров и сокращение уровня контрафакта. Благодаря этому вырастут возможности легальных производителей и продавцов реализовать свои товары на союзном рынке, последует увеличение объемов производства и создание новых рабочих мест.

Вместе с тем внедрение системы маркировки в странах ЕАЭС происходит на сегодняшний день разноскоростными темпами. Это связано, с одной стороны, с отличиями в уровне технологической готовности государств-членов, с другой, – с необходимостью контроля в отношении различных видов продукции.

"Чтобы исключить вероятность возникновения барьеров в трансграничной торговле на рынке Союза, было принято решение о необходимости разработки базовой технологической и организационной модели системы маркировки, позволяющей обеспечить бесшовное взаимодействие национальных компонентов независимо от товара, в отношении которого принимается решение", – рассказал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Напомним, что в 24 феврале текущего года между министерством промышленности и торговли РФ и министерством финансов и экономики КР было подписано межправительственное соглашение об оказании Россией безвозмездной технической помощи Кыргызстану в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. На финансирование проекта российская сторона выделит 623 миллиона рублей, работы планируется завершить в течение 18 месяцев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409275
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  