В рамках ШОС прошел второй форум стартапов

В рамках Шанхайской организации сотрудничества активизируется поддержка молодежных стартап-проектов. Об этом было заявлено в ходе второго форума стартапов, который прошел в формате видеоконференцсвязи.

На форуме, как сообщается, состоялся обмен опытом в области инноваций и стартапов, обсуждались реализация многосторонней программы бизнес-инкубаторов, вопросы привлечения инвестиций, дальнейшего развития социальных инноваций. Прошли тематические семинары и презентации, призванные способствовать взаимодействию стартаперов не только с предприятиями и целевыми потребителями, но и с государственными органами.

В своем видео-приветствии Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что на фоне пандемии растет важность интернет-платформ. Они не только ускоряют полную цифровизацию сферы торговли и услуг, но и создают большое количество рабочих мест с новыми форматами бизнеса.

Владимир Норов напомнил, что в Декларации двадцатилетия ШОС подчеркнута важность поддержки малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования экономического роста, повышения занятости населения. И остановился на активной работе, проводимой в рамках ШОС по поддержке молодежных стартап-проектов, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

Генсек напомнил о реализуемом в рамках Молодежного совета ШОС проекте "Международный молодежный бизнес-инкубатор стран ШОС", который ориентирован на подготовку наставников для начинающих стартапов, открытие пространства бизнес-инкубаторов для молодых людей, проведение стажировок в стране - участнице проекта. Развитию молодежного предпринимательства послужит и планируемое создание Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС.

Декларация о создании ШОС была подписана 15 июня 2001 года в Шанхае лидерами государств – основателей этой организации. Такими странами стали Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. За исключением Узбекистана, остальные государства являлись участницами "Шанхайской пятёрки", основанной в результате подписания в 1996-1997 годах между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы.

10 июля 2015 года в ШОС вступили Индия и Пакистан. Кроме того, наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.