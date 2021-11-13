"Ата-Журт Кыргызстан", №21. Айбек МАТКЕРИМОВ: Мы остановим миграцию!

Сегодня партия "Ата-Журт Кыргызстан" провела встречу избирателями в Аксыйском районе. На встрече лидер политической организации Айбек Маткеримов поблагодарил жителей района за их героизм и отметил, что аксыйцы первыми в истории страны с момента получения независимости выступили против несправедливости.

Кандидат Маткеримов сообщил, что в рядах "Ата-Журт Кыргызстан" собрались известные и сильные духом личности, честные, патриотичные и незапятнанные коррупцией людей.

"За 30 лет независимости у нас не раз проходили выборы, на которых мы поддерживали разных кандидатов, но деятельность многих из них свела на нет нашу надежду. Они давали красивые обещания, но получив мандат, занимались исключительно улучшением своей жизни. Мы в силах решать сами! Не допустим ошибку, сделаем правильный выбор! Эти выборы станут историческими. Прежде в парламентских выборах играли роль власть и деньги. На этот раз все по-другому - для всех созданы равные условия. Теперь вы сами решаете, кто из списка партий станет депутатом", - сказал Айбек Маткеримов.

По словам лидера партии, пришло время решить проблему миграции и всех граждан обеспечить работой на родине.

"Наша молодежь уезжает из страны в поисках работы. Сколько родителей годами ждут своих детей?! А дети, которые лишены родительской любви и заботы? Мы все знаем жизнь детей мигрантов. Нужно объединить семьи, вернуть детям их родителей. Если вы сделайте правильный выбор, и в парламент пройдут достойные люди, то мы сможем увеличить количество рабочих мест. Партия "Ата-Журт Кыргызстан" привлечет инвесторов, откроются новые рабочие объекты. Инвесторы покидают Кыргызстан, потому что не в силах противостоять коррупции в стране. Мы изменим это, создадим условия инвестором, откроем новые рабочие места и обеспечим граждан достойной заработной платой. Этим и остановим миграцию", - заявил Айбек Маткеримов.

В конце выступления лидер партии дал слово работать во благо народа и стать инициатором полезных законопроектов и идей в парламенте.

Изготовлено "РФ"Рубикон" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Усенбаева, 2, Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 13 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)