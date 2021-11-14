Из всех хронических заболеваний самое опасное при COVID - сахарный диабет

Сегодня – Всемирный день борьбы с диабетом. В условиях пандемии коронавируса эта борьба особенно актуальна. А чтобы успешно сражаться, о "враге" надо много знать. Что случается, когда две опасные болезни накладываются друг на друга? На этот и другие вопросы VB.KG ответила заместитель главного врача ЦСМ №15 Шайгуль Салбарова.

-Шайгуль Абдрахмановна, почему именно пациенты с сахарным диабетом в группе риска?

- Любая инфекция, особенно протекающая с повышением температуры и явлениями интоксикации - слабость, отсутствие аппетита, мышечные боли или с диареей, может привести к декомпенсации диабета. То есть во время болезни людям с диабетом гораздо труднее поддерживать нормальные цифры глюкозы крови. И это состояние влияет практически на все органы и системы, в том числе подавляет иммунитет. Поэтому заразиться таким людям проще, а осложнения инфекций у них встречаются чаще. Отсюда риски развития острых осложнений диабета - кетоацидоза, диабетической комы, тяжелой гипогликемии.

- Это касается и COVID-19?

- Доказано, что сахарный диабет повышает риск летальных исходов и тяжелых осложнений у инфицированных пациентов. В особенности это касается людей старше 65 лет. Причина в том, что у ковидного больного резко возрастает уровень глюкозы в крови, который, как я уже сказала, крайне тяжело контролировать. Это значительно снижает иммунитет, причем по отношению к любым заболеваниям. Но сам COVID-19 не является причиной сахарного диабета. Главным осложнением при этом заболевании является поражение сосудов, и COVID-19 тоже бьет по ним, нарушая систему свертывания крови, стимулируя тромбообразование. Поэтому больные сахарным диабетом - наиболее уязвимая группа пациентов с коронавирусом.

- Заболеваемость сахарным диабетом в мире, в том числе в нашей стране растет. В чем причины роста?

- Рост заболеваемости сахарным диабетом, начиная со второй половины XX века, сравним с неинфекционной пандемией. На начало января этого года в Кыргызстане по обращаемости зарегистрировано почти 72 тысячи больных сахарным диабетом, из них с I-м типом СД - 2 792 тысячи, со II-м типом СД – 69 124 тысячи. Но, согласно данным Диабетического атласа, больных с диабетом у нас может быть раза в три больше. Люди, имеющие диабет, не знают, что уже больны. В этом и заключается коварство сахарного диабета 2-го типа: он в течение долгого времени может протекать без очевидных симптомов, хотя организм уже быстро разрушается.

Наблюдается рост диабета 2 типа среди детей (инсулинозависимый). Всегда считалось, что он развивается в зрелом возрасте, у тех, кому за сорок.

- У детей-то почему? От большого количества сладостей?

- Это - неправильное питание, малоподвижный образ жизни и как следствие - избыточный вес. Вместо компьютерных игр им бы надо погонять мяч или побегать, но компьютер оказывается привлекательнее. Сладости же раздражают инсулярный аппарат, что тоже очень опасно. Посмотрите, сколько стало у нас детей чрезмерно упитанных. Правильное питание в этом возрасте, повторяю, - основа основ.

У взрослых это еще и курение, наследственный фактор, артериальная гипертония, другие болезни сердца, высокий уровень холестерина и жиров в крови. Предрасположены к диабету женщины, родившие детей более четырех с половиной килограммов. Хотя, казалось бы, почти все думают: ах какая молодец! Молодец–то молодец, но заболеть диабетом у нее гораздо больше предпосылок, чем у женщины, родившей малыша, допустим, в три килограмма. Хотя вообще нет одной причины.

- Говорят, что все болезни от нервов, которых от жизни такой уже не хватает.

- Стрессы - это провоцирующий фактор.

- Что посоветуете?

- Лицам старше 50 лет рекомендую сдавать кровь на сахар каждый год. Для профилактики. А если у них есть факторы риска, о которых я уже упомянула, то им, как говорится, сам Бог велел два раза в год проверяться. Чем раньше выявят и чем короче будет период высокого уровня сахара, тем меньше осложнений. А у нас–то все наоборот из-за потребительского отношения к своему здоровью.

- Каковы признаки диабета?

- Сухость во рту, жажда. Человек много пьет воды, часто ходит в туалет, даже ночью. Существует расхожее мнение: мол, пьет много, а потому и часто бегает туда. А здесь как раз таки наоборот. С мочой выделяется и глюкоза, то есть сахар появляется в моче. А каждая молекула глюкозы утягивает за собой четыре молекулы воды. У человека идет обезвоживание, и он начинает много пить. А у нас жаркий климат, любят пить чай. И не придают особого значения, почему человек так много пьет. В придачу он быстро устает, появляются слабость, утомляемость. Такое состояние нарастает постепенно.

- Вы часто употребляли в нашей беседе слово "осложнения". Какие?

- Сахарный диабет - это обменно–сосудистое заболевание: страдают все виды обмена и все сосуды - маленькие, большие, капилляры. Когда повышается концентрация сахара, то происходит сгущение крови, сосудистая сетка пропитывается сахаром. Стенки сосудов становятся плотными, теряют эластичность. Идет замедленный ток крови и прилипание холестерина к стенкам сосудов. Происходит образование атеросклеротических бляшек, развитие атеросклероза. Отсюда ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга. Это серьезное нарушение обменных процессов. Пятьдесят процентов нетравматических ампутаций во всем мире производится из-за так называемой диабетической стопы, иными словами, из-за пораженных сосудов нижних конечностей. Тридцать процентов всех случаев слепоты – из-за диабета. Общество слепых почти на половину состоит из людей, потерявших зрение из-за диабета. Одно из тяжелейших осложнений диабета - хроническая почечная недостаточность. Диабетиков, получающих гемодиализ, почти сорок процентов.

-Шайгуль Абдрахмановна, что предпринять в качестве профилактических мер? Имеют ли они вообще какое-то значение при этом заболевании?

- Профилактика имеет огромное значение при любом заболевании. Если говорить о сахарном диабете 1-го типа, то пока ученые не могут объяснить, почему вдруг иммунная система обрушивает свой гнев на бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, разрушая их. При сахарном диабете 2-го типа, который составляет более 90 процентов, можно говорить об очень эффективной первичной профилактике. Сегодня существует понятие "предиабет", т.е. такой физиологический статус, когда значения уровня глюкозы крови находятся между нормой и заболеванием. Если человек с предиабетом меняет образ жизни, снижает массу тела, увеличивает физическую активность, то более чем в половине случаев он может предотвратить развитие болезни. Это чрезвычайно важно знать.

Кстати

Норма уровня сахара в крови - 3,33–5,55 ммоль/л, если натощак.

Статистика говорит, что каждые 7 секунд от диабета в мире умирает один человек, и он появляется у двух новых лиц. В мире из-за диабетических поражений производится более 1 млн ампутаций нижних конечностей в год.