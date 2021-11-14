Кыргызский фильм "Шамбала" получил приз Азиатского кинофестиваля

Кыргызский фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова, который участвовал в соревновании на Всемирном Азиатском кинофестивале, завоевал один из основных призов - "Приз зрительских симпатий".

Также фильму была вручена награда от главного спонсора фестиваля в размере 10 тысяч долларов. Фильм был отмечен многими зрителями, профессионалами киноиндустрии. Очень болшое внимание привлек главный герой фильма мальчик Артур Аманалиев. Зрители и кинопрофессионалы были очень тронуты его актерской игрой, много расспрашивали про его будущие планы. Фильм очень тепло приняли, многие назвали его шедевром.

Фильм "Шамбала" создан по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Напомним, что кинокартина выдвинута на премию "Оскар" от Кыргызстана. Фильм представят в номинации "Лучший зарубежный художественный фильм".