Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Кыргызский фильм "Шамбала" получил приз Азиатского кинофестиваля

156  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызский фильм "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова, который участвовал в соревновании на Всемирном Азиатском кинофестивале, завоевал один из основных призов - "Приз зрительских симпатий".

Также фильму была вручена награда от главного спонсора фестиваля в размере 10 тысяч долларов. Фильм был отмечен многими зрителями, профессионалами киноиндустрии. Очень болшое внимание привлек главный герой фильма мальчик Артур Аманалиев. Зрители и кинопрофессионалы были очень тронуты его актерской игрой, много расспрашивали про его будущие планы. Фильм очень тепло приняли, многие назвали его шедевром.

Фильм "Шамбала" создан по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Напомним, что кинокартина выдвинута на премию "Оскар" от Кыргызстана. Фильм представят в номинации "Лучший зарубежный художественный фильм".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409285
Теги:
кино, Кыргызстан, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  