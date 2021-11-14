В Оше прошел турнир Ошской области по национальной игре таяк-тартыш

На базе Ошского государственного педагогического института прошел турнир Ошской области по таяк-тарыш (мас-рестлингу), сообщает мэрия южной столицы.

В церемонии открытия турнира приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель полномочного представителя президента по Ошской области Данияр Жаныкулов, президент Федерация мас-рестлинг таяк тартыш КР Искендер Алымбеков, тренера и спортсмены.

По словам Искендера Алымбекова, в турнире приняли участие более 50 спортсменов из Карасуйского, Узгенского районов Ошской области, городов Бишкек и Ош.

Мероприятие проходило с целью развития национальных видов спорта.

Отметим, что турнир по данному спорту в Оше прошел впервые.