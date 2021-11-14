Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

В Оше прошел турнир Ошской области по национальной игре таяк-тартыш

250  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На базе Ошского государственного педагогического института прошел турнир Ошской области по таяк-тарыш (мас-рестлингу), сообщает мэрия южной столицы.

В церемонии открытия турнира приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель полномочного представителя президента по Ошской области Данияр Жаныкулов, президент Федерация мас-рестлинг таяк тартыш КР Искендер Алымбеков, тренера и спортсмены.

По словам Искендера Алымбекова, в турнире приняли участие более 50 спортсменов из Карасуйского, Узгенского районов Ошской области, городов Бишкек и Ош.

Мероприятие проходило с целью развития национальных видов спорта.

Отметим, что турнир по данному спорту в Оше прошел впервые.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409287
Теги:
Ош, спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  