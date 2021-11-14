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Кабмин презентовал проект альтернативной дороги Алматы-Иссык-Куль в АБР

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- Алина Мамаева
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Заместитель председателя кабинета министров КР Азиз Аалиев и директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызской Республике Лао-Арайя Канопкан обсудили вопрос продвижения проекта в рамках государственно-частного партнерства "Альтернативная дорога Алматы - Иссык-Куль". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи был презентован проект альтернативной дороги Алматы - Иссык-Куль и обсуждены технические, финансовые, экономические и другие аспекты его реализации.

Заместитель председателя кабинета министров подчеркнул важность реализации проекта и поблагодарил представителей Азиатского банка развития за его поддержку.

"Проект, несомненно, окажет положительное воздействие на туристический, транспортный и торговый потенциал страны. Кабинет министров окажет всемерное содействие в его реализации", - отметил Азиз Аалиев и поручил соответствующим государственным органам провести необходимую работу по его скорейшему запуску.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы сотрудничества между сторонами.

СПРАВКА

Альтернативная и более прямая дорога, соединяющая город Алматы и Иссык-Кульскую область, позволит сократить время и стоимость проезда, что приведет к увеличению частоты взаимных поездок. Новая автодорога призвана стать инструментом регионального экономического развития, так как сможет привести к увеличению туристического потока и стимулированию инвестиций.


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URL: https://www.vb.kg/409288
Теги:
АБР, дороги, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль
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