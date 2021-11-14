Кыргызстан вместе с РФ и странами ЦА изучит тюркское наследие

Изучение тюркского наследия вошло в один из стратегических проектов Алтайского госуниверситета (АлтГУ). Этот проект опорный вуз Алтайского края, как сообщили в нем, будет реализовываться в рамках программы "Приоритет 2030", во взаимодействии с рядом стран, включая Кыргызстан.

Цель самой российской программы "Приоритет 2030" – сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Эти вузы будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

"Последние десятилетия тюркология и алтаистика вызывают особый научный интерес. Их неисчерпаемость актуальна как для анализа прошлого и настоящего, так и для прогноза будущего", – отмечает президент АлтГУ Сергей Землюков.

Данной проблематике был посвящен и состоявшийся недавно на базе АлтГУ второй Международный алтаистический форум "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Собравшиеся в Барнауле ведущие тюркологи и специалисты по Центральной Азии (в том числе из Кыргызстана) обсудили актуальные вопросы историко-цивилизационного наследия тюркского мира и современные процессы, происходящие в среде тюркоязычных народов. Таковые составляют в России вторую по численности группу населения (по разным оценкам, около 40 миллионов человек) и насчитывающих почти 200 миллионов человек во всем мире.

Сам АлтГУ, по словам Сергея Землюкова, возглавляющего также проект "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности", с 2011 года определил одним из ключевых направлений своего развития сотрудничество с университетами Центральной Азии и непосредственно Большого Алтая (макрорегион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии). В 2019 году было подписано соглашение между АлтГУ и Горно-Алтайским государственным университетом о создании научно-образовательного центра (НОЦ) алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Напомним, что делегация АлтГУ во главе с проректором по развитию международной деятельности Романом Райкиным приняла участие в проходившем в сентябре на Иссык-Куле 5-м Азиатском студенческом форуме "Кыргызстан – Азия 2021". Его организаторами выступили данный вуз и Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Форум собрал свыше 200 преподавателей и студентов из более 30 высших учебных заведений, входящих в Ассоциацию азиатских университетов и представлявших восемь стран мира.