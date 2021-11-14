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Китай представил первую ингаляционную вакцину от коронавируса

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- Алина Мамаева
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На 5-й Международной выставке индустрии здравоохранения в Хайнане (КНР) представили первую в мире ингаляционную вакцину против COVID-19, сообщает китайское государственное издание CGTN.

Издание отмечает, что состав препарата применяется такой же, как и при внутримышечной инъекции. Изменился лишь метод его введения в организм.

Об ингаляционной вакцине против COVID-19 академик Китайской инженерной академии Чэнь Вэй рассказала еще летом текущего гола на форуме инноваций в Шанхае. По ее словам, ингаляционная вакцина требует лишь одну пятую дозы инъекционной аденовирусной векторной вакцины и не нуждается в хранении и транспортировке.

Чэнь Вэй объяснила, что "если вдохнуть вакцину через ингалятор, то она способна сформировать иммунитет слизистых оболочек".


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URL: https://www.vb.kg/409293
Теги:
вакцина, Китай, коронавирус, COVID-19, COVID
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