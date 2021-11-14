"Ата-Журт Кыргызстан", №21. Берадор БОРБУЕВ: Мы сохраним страну и культуру!

Подняв уровень культуры, мы сможем поднять страну на более высокий уровень. Об этом сегодня, 14 ноября, на встрече с жителями Токтогульского района сообщил кандидат партии "Ата-Журт Кыргызстан" Берадор Борбуев.

Он отметил равнодушное отношение государства к сфере культуры Кыргызстана за прошедшие 30 лет.