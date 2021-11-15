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В СНГ пройдет Год народного творчества и культурного наследия

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- Евгений Денисенко
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Около девяноста мероприятий включил в себя План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия. Данный документ был подписан в ходе состоявшегося 12 ноября в режиме видеоконференцсвязи заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, этот план разработан согласно решению Совета глав государств Содружества, которые на своем саммите, прошедшем 15 октября текущего года, объявили 2022-й Годом народного творчества и культурного наследия.

Утвержденный план состоит из шести разделов. Предусмотренные им около девяноста мероприятий - общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.

Следующий, 2023 год, провозглашен Годом русского языка как языка межнационального общения. Напомним, что 2019 год объявлялся в СНГ Годом книги, 2020-й - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/409298
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