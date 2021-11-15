В Москве обсудили вызовы, стоящие перед русским языком в мире

Проблемы, возникающие сегодня перед русским языком, и пути их преодоления обсуждались на Международном съезд учителей и преподавателей русской словесности. Участие в форуме, проходившем 11 -13 ноября в МГУ имени М.В. Ломоносова, приняли участие 2,5 тысячи педагогов из 59 стран, включая Кыргызстан.

Такой широкий охват стал возможен благодаря смешанному формату съезда, работавшего на площадках российских и зарубежных вузов и образовательных организаций. Съезд состоялся при поддержке Общества русской словесности и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Пленарное заседание прошло 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В нем приняли участие Митрополит Псковский и Порховский Тихон, ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, президент Российской академии образования Ольга Васильева, представители органов государственной власти, образовательных, научных, просветительских и общественных организаций.

Приветствия съезду направили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Изучение русского языка и литературы – вопрос государственного значения. Направленность школьного курса русского языка не только на овладение самим языком, но и на изучение литературы, истории и культуры родной страны и мира определяет сегодня стратегические ориентиры обновления преподавания словесности в школе", – подчеркнул Сергей Кравцов.

"Образность, многогранность и богатство великого русского слова привлекали не одно поколение исследователей. Изучения русского языка – это основа национальной идентичности, точка объединения всех этносов и народов, населяющих Россию. Своей ежедневной работой преподаватели словесности в разных странах содействуют повышению интереса к русскому языку и распространению объективных знаний о России", – отметил Валерий Фальков.

На съезде состоялись дискуссии, посвящённые классической русской литературе и современности, преподаванию русского языка и русской литературы, родного языка и родной литературы. Эксперты также обсудили проблемы сохранения русской речевой культуры, преподавание русского языка и литературы в поликультурной среде, цифровизацию, проблемы разработки учебников и словарей, положение русского языка за рубежом, деятельность профессиональных объединений учителей русской словесности.

"Русский язык – это великая сила, которая объединяет миллионы людей, живущих на территории нашей страны и во всем мире. Изучение русского языка и литературы – это вопрос государственного значения. Направленность школьного курса русского языка не только на овладение языком, но и на изучение литературы, истории, культуры нашей страны определяет сегодня ориентиры преподавания словесности в школе", – заявила, выступая на форуме, замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова.

Напомним, что несколько дней назад это ведомство сообщило о планах актуализировать орфографические нормы русского языка. В ведомстве отметили, что реформа позволит охватить правилами больше слов, а обновлённые стандарты будут отвечать современному состоянию русского языка. Планируется, что работа над новым документом завершится уже к концу года.