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В КР наблюдатели от СНГ встречаются с участниками электоральной кампании

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- Евгений Денисенко
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Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ начали встречи в рамках долгосрочного наблюдения за выборами в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. Встречи проводят члены экспертной группы Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА СНГ.

Как сообщили в МПА, в ходе встречи с представителями ассоциации "Таза Шайлоо" рассматривались вопросы развития правовой культуры граждан, способов формирования доверия к государственной системе, невмешательства в избирательный процесс. Было отмечено, что финансовая поддержка неправительственного сектора со стороны иностранных фондов и государств была перераспределена, что привело к сокращению финансирования ассоциации "Таза Шайлоо".

В беседе с директором первого политического департамента Министерства иностранных дел КР Муркулой Айдаевой наблюдатели обсудили организацию наблюдения за пределами страны. Дипломат подчеркнула, что группе наблюдателей от МПА СНГ будет оказано содействие в ходе мониторинга на зарубежных участках.

В рамках встречи с и. о. заместителя председателя Верховного суда КР по административным делам Айнаш Токбаевой затрагивались вопросы организации рассмотрения жалоб в ходе подготовки и проведения выборов. Токбаева отметила, что Верховный суд предусмотрел риск возможного роста жалоб. И с целью нивелировать данный риск провел в сотрудничестве с учебными заведениями и неправительственными организациями серию семинаров для судей административных судов с целью разъяснения порядка рассмотрения жалоб.

В МПА напомнили, что выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября по смешанной избирательной системе: 54 депутата будут выбраны по пропорциональной системе в едином избирательном округе, а 34 - по мажоритарной системе в отдельных избирательных округах. В выборах принимает участие 21 политическая и партия и более 300 кандидатов по одномандатным округам. Мониторинг данной избирательной кампании международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ проводят по приглашению председателя Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.


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URL: https://www.vb.kg/409300
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