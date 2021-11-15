Лицом к лицу с Европой. Тезисы выступления Жапарова на экономическом форуме

В конце минувшей недели в госрезиденциии "Ала–Арча" успешно прошел I Международный экономический форум "Европейский союз - Центральная Азия" - c участием президента Садыра Жапарова и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, других высокопоставленных представителей центральноазиатских и европейских стран.

Вот главные тезисы выступления на форуме президента Садыра Жапарова и других VIP–участников.

НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ CO-VID - НЕ ПОМЕХА. Президент Жапаров отметил, что происходит историческое событие, важность которого сложно переоценить, - мы запускаем новую платформу экономического сотрудничества. Главная цель - расширение экономических взаимосвязей между нашими регионами. Пандемия COVID–19 лишь укрепила нас в мысли, что совместными усилиями мы сделаем гораздо больше, чем в одиночку. Начался новый этапа расширения сотрудничества ЕС и ЦА.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И ЦЕННОСТИ. У нас общие задачи по построению более инновационных, устойчивых и инклюзивных национальных экономик. Признавая различия в наших стратегиях развития, в то же время мы преобразуем их в сильные стороны сотрудничества. Мы разделяем общие ценности свободы, справедливости и равенства.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ЦИФРАХ. Центральноазиатский регион из года в год становится все более привлекательным с точки зрения перспектив торгово–экономического и инвестиционного взаимодействия. В 1993 году ВВП стран Центральной Азии составлял 45 миллиардов долларов, а к 2019–му он вырос в 8 раз и достиг 347 миллиардов долларов. К 2030 году эта сумма практически удвоится и составит около 610 миллиардов долларов.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. К 2030 году Кыргызстан ставит своей целью сократить выбросы парниковых газов на 44 процента. А к 2050 году КР на основе "зеленого развития" постарается достигнуть углеродной нейтральности. Локомотивом этой безуглеродной политики станут возобновляемые источники энергии, и в первую очередь - гидроэнергетика. Цель - перевод на энергию ГЭС промышленной отрасли и сектора жилищно–коммунального хозяйства взамен карбоновых энергоносителей, прежде всего угля и мазута.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Ее развитие помогает борьбе с коррупцией. Это вкупе с экономическими реформами создает благоприятные условия для здоровой деловой среды в КР.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. Его удельный вес в ВВП КР около 40 процентов. Но нам есть к чему стремиться, этот показатель в развитых странах превышает 50 процентов.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. В нынешнем году в КР издан ряд указов, направленных на повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, в том числе на защиту собственности. Предусмотрена декриминализация экономических преступлений. Все это способствует привлечению инвестиций из Евросоюза.

БИШКЕКСКИЙ МЕХАНИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВА. "Мы можем констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Европейского союза и Центральной Азии, что вселяет в нас вполне обоснованный оптимизм. Это сближение отвечает целям и задачам новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии, одобренной в 2019 году в Бишкеке", - подчеркнул президент Жапаров. Он выразил надежду, что форум станет эффективным форматом коммуникаций правительств, частного сектора, международных финансовых институтов и будет способствовать всестороннему развитию взаимоотношений в торговой, инвестиционной, инновационной и других сферах взаимного интереса.

АФГАНСКАЯ ПРОБЛЕМА. Ситуация в Афганистане сейчас тревожит весь мир. Прогнозируется ухудшение там гуманитарной ситуации. Президент Жапаров заявил об открытости КР к предложениям европейских коллег в случае необходимости предпринять усилия по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане.

ЕВРОПА НАМ ПОМОЖЕТ? - Зеленое восстановление, цифровизация и благоприятный деловой климат - Европа обладает непревзойденным опытом во всех этих направлениях. И мы предлагаем более тесное сотрудничество всем государствам Центральной Азии в наших общих интересах, - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на экономическом форуме "Евросоюз - Центральная Азия".