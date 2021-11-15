Начинается коридор затмений. Гороскоп с 15 по 21 ноября

Начинается коридор затмений, который откроет 19 ноября, в пятницу, частное Лунное затмение. Данное затмение будет проходить на фоне оппозиции Марса с Ураном и позитивном влиянии Венеры. Воздержитесь в течение недели, и особенно в день затмения, от агрессивного, силового способа решения спорных вопросов. Спешка, азарт, адреналин могут поспособствовать растратам, финансовым потерям, аварийным ситуациям.

Овен – бросив всё ради рискованных и азартных инвестиционных сделок или покупок, вы можете оказаться в глубоком финансовом минусе. Перемены на работе, а также советы близких людей заслуживают вашего внимания, поскольку станут ресурсом для развития и пополнения казны. Благодаря участию родственников и любимого человека вы сумеете уладить вопросы с документами. Бесшабашность знакомых, втягивающих в совместную деятельность, наоборот, может дорого вам обойтись.

Телец – резкость собеседников может нервировать, но увлёкшись обменом колкостей, вы неожиданно для себя вступите в существенный конфликт, итогом которого станет разрыв деловых или личных отношений. Поездки, общение с людьми издалека наполнят вашу жизнь позитивными эмоциями и новыми планами. Направив свои силы в творческое русло, вы обнаружите много вариантов, как можно сделать скучную работу по-иному и получить больше доходов. Возможны знаковые свидания, которые изменят вашу личную жизнь.

Близнецы – перепрыгивая от одних решений к другим, вы можете остаться без работы, да и здоровье подорвать излишней суетой. Аккуратность и внимательность пригодиться при выполнении сложной работы. Промахи могут создать аварийную ситуацию. Преследуя цель увеличить доходы ради совершения важных покупок, вы сможете остановить свой выбор на той работе, которая принесёт максимальный доход и уже не придётся суетится, перескакивая от одних дел у другим. Пополнив казну, вы порадуете покупками себя и подарками близких и любящих вас людей.

Рак – категоричность коллег и некоторых друзей удивит. В попытке одержать победу в спорах они будут готовы пойти на всё. Пока конфликт не набрал обороты, выходите из гонки за пальму первенства. Найдутся ценители ваших идей, важно только презентовать их в более дружественной обстановке. Успешно сложатся поездки, душевно пройдут вечеринки с друзьями и родственниками, а состоявшиеся свидания помогут обрести утраченную романтику.

Лев – некоторые вопросы могут не найти быстрого решения на работе, вызвав критику со стороны руководства. Бросив карьеру ради своего дела, вы можете столкнуться со схожими трудностями. Причиной неудач станет стремление достичь немедленного результата. Смекалка и дипломатия станут ключами к успеху в наёмной работе и собственном бизнесе. Домочадцы, немного поворчав, также откликнутся на ваш призыв о поддержке, что приблизит получение результата. В итоге кризис будет преодолён, а кошелёк пополнится дополнительными доходами.

Дева – увлёкшись перепиской, размышлениями или просмотром различных приложений по время прогулок или поездки за рулём, вы рискуете попасть в неприятное происшествие или создать аварийную ситуацию. Сконцентрируйте внимание на дороге или работе, а по завершении можете смело продолжить общение. Возможно заключение перспективных контрактов, романтическое знакомство, а если вторая половинка есть, то оригинальное свидание, которое станет поворотным моментом в отношениях.

Весы - финансовые успехи могут воодушевить на участие в рискованных финансовых проектах, инвестициях и покупках. Вступая на тонкий лёд, вы рискуете провалиться из-за непредвиденных изменений, что опустошит казну. Продолжайте черпать доходы из уже освоенного источника и планируйте траты вместе с домочадцами. С их лёгкой руки вы сумеете не только обновить гардероб, но и сделать важные приобретения для дома, а возможно и совершить сделку с недвижимостью.

Скорпион – прямолинейность с которой вы будете отстаивать правду вряд ли придётся по душе деловым партнёрам и домочадцам. Принимая в штыки ваши заявления, они будут готовы на всё лишь бы их обесценить. Получайте знания, устраивайте поездки и публичные мероприятия. Ваши знания получат высокую оценку. Востребованность компенсирует предвзятое отношение со стороны некоторых деловых партнёров и домочадцев. Во время романтических прогулок и поездок удастся признаться в чувствах.

Стрелец – тревоги и сомнения могут подталкивать к непродуманным действиям, которые способны навредить карьере и здоровью. Соберите больше информации, посоветуйтесь с близкими людьми и друзьями. Полученные рекомендации развеют сомнения, остановив от рискованного шага. Вы сумеете решить возникшие трудности, восстановить здоровье и пополнить казну. Любимый человек поможет исполнить давнюю мечту, сделав небольшой, но ценный подарок.

Козерог – в вашем окружении обнаружится немало критиков, высмеивающих любую вашу инициативу, но не падайте духом. Поддержку окажут преданные друзья и любимый человек. Они помогут справиться с допущенными просчётами, доработают ваши идеи, что обеспечит успех не только в делах и учёбе, но позволит устроить личную жизнь. Благодаря содействию неравнодушных вам людей, вы решитесь на важный разговор, который и станет началом успеха.

Водолей – полученные отказы в получении документов или решении важных вопросов могут отбить всё желание двигаться дальше по карьерной лестнице, развитию своего дела и решению семейных разногласий. Соберитесь силами, вооружитесь поддержкой неравнодушных к вам людей и сделайте ещё одну попытку достичь желаемой цели. Избежав конфликта, вы найдёте способ получить нужные документы, преодолеть стену непонимания в отношениях с домочадцами.

Рыбы – прислушайтесь к своей интуиции, советам друзей и сослуживцев. Оценивая информацию из разных источников, вы поймёте какой жизненный путь выбрать, какие поездки и путешествия пойдут на пользу, а от каких встреч и поездок лучше отказаться. Воздержитесь от экстремальных увлечений и будьте внимательны на дорогах. С пользой для вас пройдёт общение с людьми издалека. Возможно установление прочных деловых союзов, обретение личного счастья, благодаря неожиданному знакомству.

Астролог Андрей Рязанцев