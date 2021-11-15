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Сотрудники МП "Тазалык" начали уборку улиц в 4 часа утра

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- Айжан Мамбеталиева
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На службу вышли 12 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 35 единиц спецтехники: 25 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 4 универсальные машины УКМ, 5 мини тракторов "Беларусь", 1 фронтовой погрузчик и 1 ЗИЛ.

В штатном режиме в столице трудится 608 дворников. К утру израсходовано 44 тонны технической соли.

МП "Тазалык" призывает бишкекчан, которые стали свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: 0554 182 185. Или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно. Также на данные номера можно обращаться по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории.


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URL: https://www.vb.kg/409303
Теги:
мэрия, Тазалык, снегопад, Бишкек, снег
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