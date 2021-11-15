Боль купируется у 90% пациентов со злокачественными новообразованиями

Хроническая онкологическая боль может быть эффективно купирована у 90 процентов пациентов со злокачественными новообразованиями, а в 10 процентах случаев может быть снижена ее интенсивность, если своевременно провести оценку боли у пациента. Об этом сообщают специалисты паллиативной помощи в Кыргызстане - "Каакым".

Боль у онкологического пациента ведет к дезадаптации, к патологическому восприятию как болевых, так и не болевых импульсов и сопровождается различными нарушениями на всех уровнях жизнедеятельности организма – от нарушений микроциркуляции до психоэмоциональных расстройств и проблем в социальной сфере.

Еще одной важной особенностью болевого синдрома у пациентов с диссеминированными формами рака является нарастание болевого синдрома по мере прогрессирования опухолевого процесса. 87 процентов пациентов с распространенным опухолевым процессом страдают от боли.

На первом этапе лечения хронической боли у пациентов с онкологической патологией следует исключить боли, связанные с неотложным состоянием – патологическим переломом, метастатическим поражением головного мозга, либо мозговых оболочек, перфорацией полого органа, кишечной непроходимостью, обструкцией мочевыводящих путей либо инфекционным процессом.

Фонд ОМС напоминает, что в "Справочнике лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и программе государственных гарантий" внесены обезболивающие лекарства, разрешенные к выписке и реализации в рамках программ для больных с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии.

Пациент, если компетентен и способен передать ощущения, является самым надежным экспертом по боли и должен, по возможности, быть тем, кто первым оценивает боль. Игнорирование психологических и духовных аспектов ухода часто может быть причиной кажущейся неустранимой боли.

Оценка интенсивности хронической боли должна производиться при помощи специальной визуальной аналоговой шкалы, которая представляет собой линию длиной 10 сантиметров, градуированную слева направо от отметки "Нет боли" до отметки "Невыносимая боль".

После предписанного анальгетика, боль пациента должна быть под постоянным надзором, и реакция на лечение должна отслеживаться на регулярной основе.

Для получения бесплатной консультации специалистов по паллиативной помощи можно позвонив на "Горячую линию".

Получить бесплатную консультацию специалистов по паллиативной помощи можно по телефонам:

0552 140-587 Салтанат, врач-онколог

0772 176-427 Динара, врач-онколог

0705 180-914 Элиза, врач-терапевт

или на городской номер 0312 884-572 .

( с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья)

На номера "Горячей линии" могут звонить пациенты, их родные или друзья, специалисты, занимающиеся уходом за неизлечимыми больными, нуждающимися в паллиативной помощи, а также медработники со всего Кыргызстана.