Сотрудники милиции проводят профилактические мероприятия

Сотрудники милиции Чуйской области начиная с 4 ноября текущего года проводят профилактические мероприятие направленное на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также на выявление нарушения условий хранения оружия и боеприпасов.

Профилактическое мероприятие проводиться в целях обеспечения общественной безопасности на территории Чуйской области во время

проведения выборов в Жогорку Кенеш 28 ноября 2021 года.

На профилактическом мероприятие задействовано более 300 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников

лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

В период с 4 по 15 ноября 2021 года во время мероприятий сотрудниками милиции проводятся встречи и беседы с руководителями частных охранных агентств, было проверено юридических лиц -14, проверены владельцев оружие - 150, всего изъято – пневматическое оружие-1, мелкокалиберное оружие -1, газо-травматическое оружие- 3, патроны разного калибра -24, запал от гранаты-1, тротиловая шашка-1.