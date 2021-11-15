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В Бишкеке спасатели МЧС отговорили мужчину от суицида

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке спасатели МЧС предотвратили суицид. Как сообщает пресс-центр МЧС, вчера, 14 ноября, в 16:44 часов в службу 112 МЧС поступило сообщение о том, что мужчина пытается покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 9 этажа строящейся многоэтажного дома на пересечении улиц Гагарина и Юдахина.

На место происшествия оперативно прибыли пятеро спасателей из службы спасения Бишкека.

Спасатели МЧС провели переговоры с гражданином благополучно сняли с 9 этажа и передали скорой помощи. Выяснилось, что мужчина К. у. К. 1995 г.р.


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URL: https://www.vb.kg/409308
Теги:
МЧС, попытка суицида, суицид, Бишкек
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