Акция "Географический диктант" состоялась на российской военной базе в Кыргызстане.

В акции приняли участие военные летчики, юнармейцы и члены семей военнослужащих – всего около 60 человек. Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

В Центральном военном округе акция проходит на 311 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа.

14 ноября военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России принимают участие в международной просветительской акции русского географического общества "Географический диктант".

Центральная площадка в Минобороны России – Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будут задействовано более 1500 площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали на 210 площадках в России. С 2017 года диктант стал международным – свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. В 2017 году акция проходила в 25 странах, а в 2018 году – в 97.