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Прогноз погоды до 18 ноября. Зима с осенью борются

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- Наталья Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 15 по 18 ноября.

Бишкек

15 ноября ночь 0 … -2 °C день 2 … 4 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь со снегом.

16 ноября ночь -2 … -4 °C день 9 … 11 °C , ветер западный 4-9 м/с, без осадков.

17 ноября ночь -1 … +1 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью без осадков, днем дождь со снегом.

18 ноября ночь -3 … -5 °C день 0 … 2 °C , ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

По данным сайта world-weather:

В Бишкеке сегодня 15 ноября, погода +2°C. Облачно и временами снег, ветер тихий, восточный 1.0 м/с. Атмосферное давление 704 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 83%. Завтра ночью температура воздуха понизится до -1°C, ветер изменится на юго-восточный 1.1 м/с. Давление понизится и составит 699 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +5°C, a ночью 17 ноября не опустится ниже +1°C. Ветер будет южный в пределах 1.2 м/с.

Чуйская область

15 ноября Ночью -3 … +2 °C днем-1 … +4 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом.

16 ноября ночью -1 … -6 °C днем 6 … 11 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков.

17 ноября ночью -4 … +1 °C днем 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь.

18 ноября ночью -3 … -8 °C днем -3 … +2 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь со снегом.

Ош

15 ноября Ночью 1 … 3 °C днем 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь

16 ноября Ночью -1 … +1 °C днем 11 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

17 ноября Ночью 1 … 3 °C днем 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь

18 ноября Ночью -2 … -4 °C днем 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

Иссык-Кульская область

15 ноября Ночью 0 … -5 °C днем 5 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах дождь.

16 ноября ночью -2 … -7 °C днем 8 … 13 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков.

17 ноября ночью -4 … +1 °C днем 7 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах дождь.

18 ноября ночью -4 … -9 °C днем 0 … -5 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, ночью в отдельных районах дождь, в отдельных районах снег.


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URL: https://www.vb.kg/409316
Теги:
погода, Бишкек, Кыргызстан, прогноз погоды
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