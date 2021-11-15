В Чуйской области обсудили внедрение автоматизированной системы "Пробация"

Членов Совета пробации города Бишкек и Чуйской области обучили инновационным механизмам ресоциализации и реабилитации молодых людей, находящихся в конфликте с законом

Основной задачей семинара, организованного общественным благотворительным фондом "Оэйсис" в рамках проекта "Социальное партнерство в реабилитации детей в конфликте с законом" при поддержке Посольства Германии в Бишкеке, стало обсуждение вопросов, связанных с повышением эффективности пробационной системы, в том числе через развитие альтернативных видов наказания и расширение их применения, что, по мнению участников, призвано стать значимым вкладом в укрепление судебно-правовой системы страны.

Было сказано, что с 2019 года в Кыргызстане функционирует закон "О пробации", который предусматривает возможность более гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших нетяжкое преступление. Это особенно актуально для несовершеннолетних, уязвимой молодежи.

В рамках внедрения пробационной системы в республике было создано порядка 50 Советов по пробации, в задачи которых входит координация мер и объединение усилий государственных органов и органов местного самоуправления, общественности и иных участников, направленных на реализацию и развитие пробационной деятельности.

Участникам семинара рассказали об основных итогах ситуационного анализа о работе советов пробации при местных государственных администрациях. Было отмечено слабое межведомственное сотрудничество в части обмена информацией, отсутствие четкого алгоритма социального сопровождения клиента пробации, основанного именно на сотрудничестве различных государственных и муниципальных органов.

Было сказано, что усиление межведомственного взаимодействия необходимо для снижения уровня рецидивности преступления совершаемых несовершеннолетними, которые ранее отбывали наказание. По словам тренеров, очень важно разработать перечень общественных работ, куда будут направлены будущие клиенты пробации. Для этого необходимо активное взаимодействие органов пробации с органами местного самоуправления для оказания социальной помощи лицам, которые находятся в пробационном контроле.

Также участникам рассказали о проекте по внедрению автоматизированной системы "Пробации", ее целях и задачах, принципах работы и включенности в нее различных органов власти и местного самоуправления.