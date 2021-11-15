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В Свердловском районе состоялось координационное заседание

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- Айжан Мамбеталиева
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В Свердловском акимиате по инициативе прокуратуры района под председательством главы Бахтияра Карамшакова состоялось заседание координационного совещания правоохранительных органов по профилактике правонарушений.

В его работе приняли участие руководители, сотрудники районных служб, а также МТУ района.

На совещании был рассмотрен вопрос об общественно-политической ситуации в Свердловском районе и о принимаемых мерах по обеспечению общественного правопорядка в УИК на территории Свердловского района к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября 2021 года. С докладами выступил заместитель начальника УВД Свердловского района Бишкека и начальники МТУ №17, 18, 19, 20 и 21.

Рассмотрен вопрос о недопущении злоупотребления административным ресурсом, подкупа, воспрепятствования свободному осуществлению избирательных прав, а также агитации со стороны должностных лиц государственных и муниципальных органов. С докладом выступил прокурор Свердловского района.

Даны поручения по своевременному оснащению всех УИК необходимым оборудованием совместно с закрепленными за УИК района городскими службами, а также особенно отмечено о недопущении вмешательства в выборный процесс, использования служебного положения и иного вида административного ресурса муниципальными служащими Свердловского района.


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URL: https://www.vb.kg/409323
Теги:
мэрия, Свердловский район, Бишкек
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