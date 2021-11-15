Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Шайназаров: Нарушений на этих выборах на порядок меньше, чем в прошлом году

240  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Остается более двух недель до очередных парламентских выборов, которые пройдут 28 ноября текущего года. С начала агитационной кампании, а она началась 29 октября и продлится до 11 ноября, органы внутренних дел зафиксировали 73 нарушения избирательного процесса.

Чуть ранее председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщал, что с начала агитационной кампании ряд госслужащих наказан за вмешательство в выборный процесс, за привлечение студентов к агитационным мероприятиям уволены ректор ОШГУ, а также декан одного из факультетов и преподаватели. Министру образования и мэру города Ош объявлены выговоры. За вмешательство в выборы был временно отстранен аким Лейлекского района, а мэр Исфаны получил выговор.

О том, какие меры принимаются к нарушителям выборного законодательства и как идет подготовка к выборам, рассказал член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

В последнее время мы говорим о предвыборной агитации, которая началась в стране 29 октября. Приходится ли удивляться нарушениям, или все-таки, когда мы с ними сталкиваемся, и с подкупом и с применением админресурса, мы думаем, что все это неотъемлемая часть избирательно процесса?

- В скором времени мы избавимся от таких явлений, как подкуп голосов избирателей и применения админресурса. Тем более, что главой государства, другими госорганами, в том числе ЦИКом, принимаются все шаги в этом направлении. ЦИК взаимодействует с правоохранительными органами, и это взаимодействие предусмотрено в конституционном законе "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", где указана деятельность Координационной группы оперативного реагирования.

В чем суть этой группы? Основная цель КГОР - это взаимодействие с правоохранительными органами для принятия мер по фактам нарушения выборного законодательства, обеспечения открытости и доступности для всех наших граждан. С этой целью на сайте ЦИК размещен единый реестр всех сообщений о возможных фактах подкупа голосов избирателей, применении административного ресурса и других фактах нарушения выборного законодательства.

Раньше кандидаты в депутаты, члены партий договаривались с членами избирательной комиссии, могли пачками организовывать вброс бюллетеней и, таким образом, подводились итоги, помимо этого организовывалась карусель. На сегодняшний же день вброс и карусель ушли в историю, ни один избиратель уже не говорит об этом, хотя раньше это отмечалось повсеместно, и все об этом знали. Всего этого мы добились благодаря проведенной реформе в сфере выборного процесса.

На сегодняшний день самой большой проблемой остается подкуп голосов избирателей и админресурс. Естественно, те кандидаты в депутаты, которые ранее применяли методы подкупа членов ЦИК, зная, что на сегодняшний день это невозможно, пошли в народ, пользуясь социально-экономическим положением определенного слоя наших граждан, занимаются подкупом голосов избирателей. Уверен, государство с этим справится, потому что, те реформы, которые осуществляются у нас и политика государства, проводимая на сегодняшний день, дают свои положительные плоды. Другие страны признают, что Кыргызстан в этом отношении ушел далеко вперед.

Сколько всего предупреждений дали кандидатам, партиям на данный момент?

- На сегодняшний день в ЦИК поступило 62 обращения граждан, в КГОР ЦИК поступило 32 обращения. Если рассматривать характер этих жалоб, то из 32 обращений, 22 составляют возможные подкупы голосов избирателей, 19 - это нарушения условий предвыборной агитации. Данную категорию жалоб рассматривает Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей, количество которых составляет 21 и 10 фактов о возможном злоупотреблении админресурса.

На прошлых выборах в Парламент Кыргызской Республики 4 октября 2020 года количество обращений в КГОР составляло 466, из них 173 обращения - по подкупу голосов избирателей. Анализируя положение в данной области, на сегодняшний день налицо резкое снижение подобного рода заявлений. Конечно, до 28 ноября чуть больше двух недель, но уже можно сказать, что цифры будут ниже по сравнению с прошлым годом.

Сколько времени необходимо на рассмотрение, чтобы убедиться на самом ли деле был подкуп, благотворительность или агитация с нарушениями правил. Сколько времени нужно ЦИК на проверку одной информации?

- ЦИК и правоохранители работают с Кодексами о нарушениях, о проступках и Уголовным кодексом. Нарушениями выборного законодательства, по которым ответственность предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом о проступках, занимаются правоохранительные органы.

Что касается нарушений, отраженных в Кодексе о нарушениях, то это прерогатива избирательной комиссии. Говоря о принятых мерах, отмечу, что на сегодняшний день со стороны ЦИК 8 кандидатам в депутаты выданы письменные предупреждения. Это серьезная санкция. В случае получения двух предупреждений ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата, либо списков кандидатов той или иной партии. Это серьезное наказание – и это достижение.

Что касается деятельности правоохранительных органов, то на сегодняшний день по 6 фактам проводится досудебное производство, одно уголовное дело направленно на рассмотрение по существу, по 11 фактам принято решение о прекращении уголовных дел, по другим они списаны в номенклатуру МВД и его структурных подразделений в регионах.

Те меры, которые принимаются со стороны ЦИК и правоохранительных органов, ну и, самое главное, обращение нашего Президента, его указ, дают надежду, что подкуп и админресурс будут иметь меньше места, чем в 2020 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409324
Теги:
выборы, Кыргызстан, Тынчтыкбек Шайназаров, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  