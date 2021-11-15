Шайназаров: Нарушений на этих выборах на порядок меньше, чем в прошлом году

Остается более двух недель до очередных парламентских выборов, которые пройдут 28 ноября текущего года. С начала агитационной кампании, а она началась 29 октября и продлится до 11 ноября, органы внутренних дел зафиксировали 73 нарушения избирательного процесса.

Чуть ранее председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сообщал, что с начала агитационной кампании ряд госслужащих наказан за вмешательство в выборный процесс, за привлечение студентов к агитационным мероприятиям уволены ректор ОШГУ, а также декан одного из факультетов и преподаватели. Министру образования и мэру города Ош объявлены выговоры. За вмешательство в выборы был временно отстранен аким Лейлекского района, а мэр Исфаны получил выговор.

О том, какие меры принимаются к нарушителям выборного законодательства и как идет подготовка к выборам, рассказал член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

В последнее время мы говорим о предвыборной агитации, которая началась в стране 29 октября. Приходится ли удивляться нарушениям, или все-таки, когда мы с ними сталкиваемся, и с подкупом и с применением админресурса, мы думаем, что все это неотъемлемая часть избирательно процесса?

- В скором времени мы избавимся от таких явлений, как подкуп голосов избирателей и применения админресурса. Тем более, что главой государства, другими госорганами, в том числе ЦИКом, принимаются все шаги в этом направлении. ЦИК взаимодействует с правоохранительными органами, и это взаимодействие предусмотрено в конституционном законе "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", где указана деятельность Координационной группы оперативного реагирования.

В чем суть этой группы? Основная цель КГОР - это взаимодействие с правоохранительными органами для принятия мер по фактам нарушения выборного законодательства, обеспечения открытости и доступности для всех наших граждан. С этой целью на сайте ЦИК размещен единый реестр всех сообщений о возможных фактах подкупа голосов избирателей, применении административного ресурса и других фактах нарушения выборного законодательства.

Раньше кандидаты в депутаты, члены партий договаривались с членами избирательной комиссии, могли пачками организовывать вброс бюллетеней и, таким образом, подводились итоги, помимо этого организовывалась карусель. На сегодняшний же день вброс и карусель ушли в историю, ни один избиратель уже не говорит об этом, хотя раньше это отмечалось повсеместно, и все об этом знали. Всего этого мы добились благодаря проведенной реформе в сфере выборного процесса.

На сегодняшний день самой большой проблемой остается подкуп голосов избирателей и админресурс. Естественно, те кандидаты в депутаты, которые ранее применяли методы подкупа членов ЦИК, зная, что на сегодняшний день это невозможно, пошли в народ, пользуясь социально-экономическим положением определенного слоя наших граждан, занимаются подкупом голосов избирателей. Уверен, государство с этим справится, потому что, те реформы, которые осуществляются у нас и политика государства, проводимая на сегодняшний день, дают свои положительные плоды. Другие страны признают, что Кыргызстан в этом отношении ушел далеко вперед.

Сколько всего предупреждений дали кандидатам, партиям на данный момент?

- На сегодняшний день в ЦИК поступило 62 обращения граждан, в КГОР ЦИК поступило 32 обращения. Если рассматривать характер этих жалоб, то из 32 обращений, 22 составляют возможные подкупы голосов избирателей, 19 - это нарушения условий предвыборной агитации. Данную категорию жалоб рассматривает Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей, количество которых составляет 21 и 10 фактов о возможном злоупотреблении админресурса.

На прошлых выборах в Парламент Кыргызской Республики 4 октября 2020 года количество обращений в КГОР составляло 466, из них 173 обращения - по подкупу голосов избирателей. Анализируя положение в данной области, на сегодняшний день налицо резкое снижение подобного рода заявлений. Конечно, до 28 ноября чуть больше двух недель, но уже можно сказать, что цифры будут ниже по сравнению с прошлым годом.

Сколько времени необходимо на рассмотрение, чтобы убедиться на самом ли деле был подкуп, благотворительность или агитация с нарушениями правил. Сколько времени нужно ЦИК на проверку одной информации?

- ЦИК и правоохранители работают с Кодексами о нарушениях, о проступках и Уголовным кодексом. Нарушениями выборного законодательства, по которым ответственность предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом о проступках, занимаются правоохранительные органы.

Что касается нарушений, отраженных в Кодексе о нарушениях, то это прерогатива избирательной комиссии. Говоря о принятых мерах, отмечу, что на сегодняшний день со стороны ЦИК 8 кандидатам в депутаты выданы письменные предупреждения. Это серьезная санкция. В случае получения двух предупреждений ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата, либо списков кандидатов той или иной партии. Это серьезное наказание – и это достижение.

Что касается деятельности правоохранительных органов, то на сегодняшний день по 6 фактам проводится досудебное производство, одно уголовное дело направленно на рассмотрение по существу, по 11 фактам принято решение о прекращении уголовных дел, по другим они списаны в номенклатуру МВД и его структурных подразделений в регионах.

Те меры, которые принимаются со стороны ЦИК и правоохранительных органов, ну и, самое главное, обращение нашего Президента, его указ, дают надежду, что подкуп и админресурс будут иметь меньше места, чем в 2020 году.