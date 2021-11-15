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Ленинское ОВД просит опознать труп мужчины, обнаруженный еще в апреле

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба Ленинского района Бишкека сообщает, что 22 апреля этого года возле пересечения улиц Московской и Бейшеналиева был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст 50-55 лет. Также, внешний признаков насильственной смерти не имеется.

Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека дынный факт зарегистрирован в ЕРПП.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, нос прямой, лицо овальное, волосы черные с проседью, брови дугообразные, уши прилегающие.

Был одет в спортивную одежду с белыми полосами на рукаве, белую футболку, черные брюки, черные носки, черную спортивную обувь.

Особые приметы: на животе шрам от операции 15 сантиметров, также имеется шрам от операции по удалению аппендицита, на нижней челюсти справа третий зуб из желтого металла, слева также третий зуб из желтого металла, остальные все зубы отсутствуют.

В Ленинском ОВД просят оказать содействие по установлению личности мужчины. Всех, кто располагает какой-либо информацией, о мужчине на фото сообщить по следующим номерам: 0312-352-605, 0705-450-553, 0551-088-330, 088-330, 0553-102-465 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/409325
Теги:
ГУВД, МВД, Ленинский район, труп
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