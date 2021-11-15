Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 96.72 - 98.05

Казахстанские пограничники нашли шланг, качавший ГСМ в Кыргызстан

391  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане в Меркенском районе Жамбылской области пограничники обнаружили шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.

Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения.

Два года назад в Кыргызстане нашли преступную группировку, которая качала топливо из Казахстана по трехкилометровой трубе.

Отметим, что Казахстан вновь решил запретить вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409327
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  