Казахстанские пограничники нашли шланг, качавший ГСМ в Кыргызстан

В Казахстане в Меркенском районе Жамбылской области пограничники обнаружили шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через Государственную границу.

Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения.

Два года назад в Кыргызстане нашли преступную группировку, которая качала топливо из Казахстана по трехкилометровой трубе.

Отметим, что Казахстан вновь решил запретить вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.