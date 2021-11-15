Бишкекские малыши познакомились с "Веселой, смешной вакциной"

В Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева состоялась премьера спектакля "Веселая, смешная вакцина".

Новое яркое представление является совместным детищем бишкекского театра кукол и ЮНИСЕФ, а также Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ). Маленькие зрители и их родители уже успели оценить это действо, существующее и на русском, и кыргызском языках.

Как VB.KG рассказал художественный руководитель театра, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Нурлан Асанбеков, театр кукол уже сотрудничал с ЮНИСЕФ. Первым проектом стал спектакль "Туулган кун". В нем говорилось о толерантном отношении к детям с ограниченными возможностями.

"А в прошлом году поступило предложение о создании спектакля на тему вакцинации. Причем, речь шла не о вакцинации от коронавируса (люди сейчас придерживаются разного мнения относительно ее), а о вакцинации вообще – необходимости прививаться против кори, столбняка, и так далее. Потому что, многие родители не понимаются для чего это нужно делать?! Посыл спектакля в том, что вакцинация – дело необходимое!", - рассказал Нурлан Асанбеков.

К сожалению, осуществить задуманное в прошлом году в виду ряда ограничений не получилось. Работу возобновили нынешним летом.

За основу для спектакля "Веселая, смешная вакцина" ("Көңүлдүү, шаттуу вакцина"), был взят мультфильм "Керемет коч". Маленькие зрители видят на сцене таких же малышей, как они сами, которые сталкиваются с коварными противниками – вирусами и инфекциями. Авторы постановки в доступной форме рассказывают мальчишкам, девчонкам и, конечно же, родителям, сидящим в зале, что победить их поможет вакцинация, а прививки – это совсем не больно, и не страшно. Вакцины ежегодно спасают миллионы детских жизней. Все дети Кыргызстана могут бесплатно получить вакцинацию от 12 смертельных заболеваний в соответствии с Национальным календарем иммунизации.

В настоящий момент начался показ нового спектакля по школам. В ноябре в рамках тура по Чуйской области он будет показан в 16 учебных заведениях. В планах также показать представление жителям южных регионов Кыргызстана.